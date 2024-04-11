Саме тому психологи радять щосезону проводити розхламлення й викидати усі непотрібні речі. Як швидко розібрати мотлох і легко попрощатися з непотрібними речами – далі у матеріалі.
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Чому безлад негативно впливає на психіку
Вчені провели чимало досліджень, які продемонстрували, що безлад і хаос вдома чи на робочому місці напряму впливає на психіку. Психологи також стверджують, що чимало людей починають прибирати, щоб зібратися з думками або заспокоїтися після стресової ситуації. Фахівці кажуть, що це природні процеси, а безлад – лише погіршує самопочуття як фізичне, так і психічне.
Погіршує пам'ять, псує харчові звички, знижує контроль над реакціями. Бардак збільшує ризик розвитку афективних розладів та заважає концентрації уваги, прийняттю рішень. Він пригнічує креативність, знижує продуктивність та виснажує енергію,
– наголосив доктор Фейт Коулман.
Спеціалісти зауважують, що безлад також може впливати на стосунки між партнерами. І вплив цей – не у кращий бік. Психологи наголошують, що чимало досліджень вже продемонструвало, що життєвий простір людини – це її "психологічний будинок", і якщо у ньому безлад – то особистість матиме кепські відчуття.
Не варто жалкувати про викинуті речі / Фото Freepik
Дослідження також підтверджують, що безлад має сильніший вплив на жінок, адже у них підвищується гормон стресу – кортизол. Ба більше, у деяких особистостей навіть може розвинутися депресія. На чоловіків же безлад має менший вплив.
Загалом, позбування непотрібних речей й організований простір позитивно впливає на людину, а саме:
- покращує настрій, оскільки мозок розслабляється під час прибирання;
- прибирання допомагає худнути;
- чистий простір підвищує працездатність, людині простіше зосередитися;
- знижується рівень тривоги;
- сон стає кращим;
- покращує спілкування.
Як ефективно та швидко позбутися непотрібних речей
Щоб позбутися непотребу, достатньо користуватися кількома простими правилами:
- Кожна річ повинна мати своє місце у домі: правило звучить надзвичайно просто, але погодьтеся, що у кожній кімнаті можна знайти речі, які не на своєму місці. Тому варто знайти для них місце на поличці, шухляді чи в органайзері.
- Не жалкуйте й легко прощайтеся з речами. Певно у кожного є речі, які лежать у шафі й чекають потрібного моменту, який може й не настати. Одяг, предмети побуту чи інші дрібнички, якими ніхто не користується й вони просто припадають пилом, краще спокійно віддати комусь чи викинути. У такі моменти не варто жалкувати, а необхідно подумати про те, як ці речі приноситимуть користь іншим.
- Пакет з пакетами не такий вже і потрібний. Певно, у кожному будинку є пакет з пакетами, але не всі ж вони потрібні. Частину з них з упевненістю можна викинути. Окрім того, щоб не накопичувати їх, можна користуватися господарськими сумками або ж відразу знаходити для використаних пакетів нове призначення.
- Не варто купувати зайве. Перед тим, як придбати щось нове, варто задуматися, чи дійсно ця річ настільки необхідна. Якщо ж у будинку вже зібралася купа речей, яка ніколи не використовувалася, то краще віддати її комусь, хто цього потребує, або ж викинути чи продати.
- Раз на сезон необхідно розхламляти будинок. Таке просте правило допоможе зробити простір у домі чистішим, а непотрібні речі не будуть накопичуватися.