Саме тому психологи радять щосезону проводити розхламлення й викидати усі непотрібні речі. Як швидко розібрати мотлох і легко попрощатися з непотрібними речами – далі у матеріалі.

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Чому безлад негативно впливає на психіку

Вчені провели чимало досліджень, які продемонстрували, що безлад і хаос вдома чи на робочому місці напряму впливає на психіку. Психологи також стверджують, що чимало людей починають прибирати, щоб зібратися з думками або заспокоїтися після стресової ситуації. Фахівці кажуть, що це природні процеси, а безлад – лише погіршує самопочуття як фізичне, так і психічне.

Погіршує пам'ять, псує харчові звички, знижує контроль над реакціями. Бардак збільшує ризик розвитку афективних розладів та заважає концентрації уваги, прийняттю рішень. Він пригнічує креативність, знижує продуктивність та виснажує енергію,

– наголосив доктор Фейт Коулман.

Спеціалісти зауважують, що безлад також може впливати на стосунки між партнерами. І вплив цей – не у кращий бік. Психологи наголошують, що чимало досліджень вже продемонструвало, що життєвий простір людини – це її "психологічний будинок", і якщо у ньому безлад – то особистість матиме кепські відчуття.



Не варто жалкувати про викинуті речі / Фото Freepik

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Дослідження також підтверджують, що безлад має сильніший вплив на жінок, адже у них підвищується гормон стресу – кортизол. Ба більше, у деяких особистостей навіть може розвинутися депресія. На чоловіків же безлад має менший вплив.

Загалом, позбування непотрібних речей й організований простір позитивно впливає на людину, а саме:

покращує настрій, оскільки мозок розслабляється під час прибирання;

прибирання допомагає худнути;

чистий простір підвищує працездатність, людині простіше зосередитися;

знижується рівень тривоги;

сон стає кращим;

покращує спілкування.

Як ефективно та швидко позбутися непотрібних речей

Щоб позбутися непотребу, достатньо користуватися кількома простими правилами: