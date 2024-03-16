Охоронятиме від потоків негативу: де найкраще розмістити кактус вдома

Кактуси є доволі популярнішим вибором для домашнього озеленення, адже вони не надто вибагливі у догляді та можуть слугувати гарним доповненням до інтер'єру.

Також кажуть, що ці рослини здатні поглинати негативну енергію в приміщенні. Де найкраще розмістити кактус, щоб він стильно вписався в простір і наповнював дім позитивом, розповідає Life 24.

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Де найкраще тримати вдома кактус

Під час вибору місця для кактуса важливо враховувати його енергетичні особливості. Тоді він зможе максимально добре вплинути на атмосферу в будинку.

Рослину можна сміливо ставити біля входу в будинок чи квартиру, оскільки вона захищає від негативного впливу. Однак тут важливо враховувати любов кактусів до світла, тож щоб квітка гарно почувалася, найкраще обирати для неї не надто темне місце.

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Також вдалим буде розміщення рослини ззовні будинку. Висаджені по периметру ділянки колючі захисники охоронятимуть будинок від потоків "поганої" енергії. У багатоповерховому ж будинку квітку можна розмістити в коридорі.

Крім того, кактус добре пасуватиме та гарно ростиме в коридорах, передпокої, вітальні та на кухні. У цих місцях найчастіше накопичується негативна енергія, тож тут квітка буде максимально виконувати свої функції.

Кактус є корисною та стильною рослиною / Фото Freepik

Не менш вдалим варіантом буде розміщення кактуса поруч із робочим місцем. Ця рослина здатна поліпшувати концентрацію і розумову діяльність людини. Вона також буде "вбирати" в себе всі негативні впливи праці: важкі роздуми, гнів від невирішених завдань, напруження від конфліктів й розчарування.

Натомість у спальні цю квітку ставити не рекомендують, особливо, якщо мова йде про розміщення поблизу ліжка. Це пов'язано з тим, що кактус може негативно впливати на здоровий сон, приносити мігрені або розлади травлення.

Загалом, незалежно від вибору кімнати, оптимальним варіантом для рослини буде підвіконня. Тут кактус точно отримуватиме необхідну порцію світла й одночасно очищуватиме простір від негативу.