Які три рослини для спальні допоможуть позбутися безсоння і вранці почуватися бадьоро, розповідаємо далі.

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Лаванда

Її ніжний аромат і заспокійливі властивості давно відомі, а здатність створювати атмосферу спокою і релаксації з успіхом використовують у спа-салонах чи масажних кабінетах.

Спальня цілком може перетворитися на осередок спокою, якщо ви поруч із ліжком поставити невеликий букет зі свіжою лавандою або саше із сушеною рослиною. До речі, неймовірний аромат у спальні також гарантовано.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Спатифілум

Цю рослину з витонченим зеленим листям ще називають "жіночим щастям". Вона не тільки прикрасить інтер’єр, а й покращить якість повітря, збільшість його вологість. Спатифілум допоможе гарному відпочинку і гарному ранку.

Як виглядає рослина: дивіться фото

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Сансевієрія

Рослина з довгим міцним листям, яку називають "тещин язик", також працює як природний очищувач повітря.

Як виглядає рослина: дивіться фото

На відміну від багатьох кімнатних рослин, сансевієрія здатна поглинати вуглекислий газ і виділяти кисень вночі, що робить цю рослину ідеальним супутником сну.