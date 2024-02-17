Згідно з фен-шуй, правильне розташування цієї квітки в будинку може привернути багатство й удачу в справах. Де краще розмістити рослину, розповідаємо далі.

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Південно-східна частина будинку або офісу

Південний схід у вченні фен-шуй асоціюється із зоною багатства й достатку. Розміщення грошового дерева в цій частині будинку сприяє притягненню фінансових потоків і збільшенню добробуту.

Робоче місце або стіл

Поставте грошове дерево на свій робочий стіл або в безпосередній близькості від нього, щоб стимулювати успіх у кар'єрі та справах. Це допоможе поліпшити концентрацію, принесе удачу в ділових починаннях і зміцнить фінансову стабільність.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Зона входу в будинок

Розміщення рослини біля входу в оселю символізує запрошення удачі та добробуту у ваш дім. Це також слугує знаком гостинності та відкритості до нових можливостей і знайомств, які можуть привести до фінансового успіху.

Близькість з елементами води

Вода у фен-шуй є символом багатства, тому поруч з акваріумом або декоративним фонтанчиком грошове дерево почуватиметься особливо комфортно. Це поєднання сприяє "течії" енергії добробуту у ваш дім.

Уникайте негативних зон

Намагайтеся уникати розміщення красули у ванних кімнатах або туалетах, оскільки ці місця асоціюються з витоком енергії та добробуту. Також не ставте рослину в спальні, де вона може порушити спокійний сон і особистий простір.