Согласно фэн-шуй, правильное расположение этого цветка в доме может привлечь богатство и удачу в делах. Где лучше разместить растение, рассказываем далее.

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Юго-восточная часть дома или офиса

Юго-восток в учении фэн-шуй ассоциируется с зоной богатства и достатка. Размещение денежного дерева в этой части дома способствует привлечению финансовых потоков и увеличению благосостояния.

Рабочее место или стол

Поставьте денежное дерево на свой рабочий стол или в непосредственной близости от него, чтобы стимулировать успех в карьере и делах. Это поможет улучшить концентрацию, принесет удачу в деловых начинаниях и укрепит финансовую стабильность.

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Зона входа в дом

Размещение растения у входа в дом символизирует приглашение удачи и благополучия в ваш дом. Это также служит знаком гостеприимства и открытости к новым возможностям и знакомствам, которые могут привести к финансовому успеху.

Близость с элементами воды

Вода в фэн-шуй является символом богатства, поэтому рядом с аквариумом или декоративным фонтанчиком денежное дерево будет чувствовать себя особенно комфортно. Это сочетание способствует "течению" энергии благосостояния в ваш дом.

Избегайте негативных зон

Старайтесь избегать размещения красулы в ванных комнатах или туалетах, поскольку эти места ассоциируются с утечкой энергии и благополучия. Также не ставьте растение в спальне, где оно может нарушить спокойный сон и личное пространство.