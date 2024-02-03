Як вдало інтегрувати цей колір у дизайн свого помешкання та що таке "червона теорія", розповідаємо далі.

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Що таке "червона теорія"

У короткому відео з тікток, яке набрало понад 800 тисяч переглядів, його авторка і декораторка інтер’єру Тейлор Мільяццо Саймон визначає "теорію несподіваного червоного" як "додавання будь-чого червоного, великого чи маленького, до кімнати, де воно, здається, зовсім не пасує, але у результаті робить простір автоматично кращим".

У своєму ролику Саймон показує кілька прикладів, коли елементи червоного підкреслюють дизайн простору. У кожному випадку червоні акценти фактично прорізають навколишній декор і колірну палітру, створюючи сильний фокус у просторі.

Що таке "червона теорія": дивіться відео

Деякі коментатори та творці контенту відреагували на відео, додаючи, що таке використання червоного кольору в дизайні інтер’єру насправді не є таким вже й "несподіваним", а натомість є прикладом теорії кольору, втіленої в життя.

Як відтворити тренд у своєму помешканні

На щастя, цей тренд можна відтворити без особливих труднощів. Подивіться, які предмети вже є у вас під рукою, що з них можна використовувати для акцентів у вашому просторі.

Наприклад, якщо у вас є ковдра або подушка в червоних тонах, подивіться, що буде, якщо додати їх на диван, навіть якщо ви спочатку не думали поєднувати цей колір із наявним декором.

Трохи фарби також може бути чудовим способом спробувати цю тенденцію. Подумайте про те, щоб пофарбувати раму картини або дверний отвір у відтінок червоного, який вам подобається.

Однак не забувайте вибирати відтінки, які відповідають вашому стилю. Наприклад, яскравий червоний колір може виглядати недоречно в більш традиційному просторі з великою кількістю антикваріату та приглушених тонів, але більш землистий червоний з коричневими відтінками може стати ідеальним акцентом.