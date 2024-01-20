Які тренди у дизайні будуть актуальними цьогоріч і що варто спробувати інтегрувати у своєму домі, розповідаємо далі.

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Зелений – колір цього сезону

Дизайнерка інтер’єру Кейт Доусон каже, що у 2024 році зелений колір нарешті займе належне місце у дизайні.

Мені здається, що світ дизайну інтер’єру акцентував на зеленому кольорі близько чотирьох-п’яти років, і нарешті його помітили. Я говорю про смарагдово-зелений, оливково-зелений,

– пояснила експертка.

Вона додає, що є багато способів додати зелений колір у ваш дім. Використовуйте його можна як основний або акцентний відтінок за допомогою фарби, шпалер або текстилю.

Земляні та темні відтінки прийдуть на заміну світлим

У той час як повністю білі кухні та ванні кімнати панували у трендах протягом багатьох років, дизайнерка інтер’єру Одрі Шек вважає, що земляні відтінки варто спробувати у 2024 році.

Дизайнери та власники будинків зараз тяжіють до більш теплих відтінків, намагаючись надати характеру своєму простору. Зокрема, ми бачимо збільшення популярності колірної палітри землистих відтінків брудно-зеленого, бордового, кремово-білого та відтінків коричневого,

– каже вона.

Ця мода, як зауважує дизайнерка, поширюється не тільки на стіни, але й на інші поверхні та матеріали вдома, включаючи шафи, декор і текстиль.

Разом з тим дизайнерка Бетсі Бернем додає, що похмурі кольори повертаються у дизайн у 2024 році.

У 2024 році максималізм знову відроджується / Фото Pexels

Нове відродження максималізму

Максималізм викликав великий фурор у 2023 році, і дизайнерка Кортні Бішоп, вважає, що цього року він стане лише популярнішим.

Ми є свідками чудового відродження максималізму, коли кожен дюйм простору розглядається як можливість для художнього вираження. У новому році ми заохочуємо людей безстрашно змішувати кольори та текстури таким чином, щоб простір відчувався живим і насиченим,

– зауважує вона.

Вінтажні настрої знову у тренді

За словами власниці господарського магазину "Weston Table" Дайанн О'Коннор, старе знову стає новим. Так, вінтаж повертається у тренди.

Купівля меблів середини минулого століття з їхньою класичною простотою дизайну й оббивка їх розкішними, несподіваними тканинами різних кольорів та текстур, додає витонченості,

– пояснює жінка.

Вона переконана, що вінтажні вироби – це не лише чудовий спосіб додати унікальні речі у свій декор, а також нова цінність.