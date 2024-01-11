У багатьох випадках все, що потрібно, щоб оживити або зробити цікавішими звичайні предмети домашнього вжитку, – це стандартний ремонт та реновація. Що можна змінити вдома без зайвих витрат, розповідаємо далі.

До теми Додадуть затишку та оновлять простір: зміни, які можна втілити вдома цієї зими

Оновіть свій обідній стіл

Столи терплять багато зловживань – навіть використання невідповідних засобів для чищення може зашкодити їм. Якщо ваш елемент меблів вже застарів та перебуває не в надто гарному стані, купувати новий стіл не обов'язково, можна відреставрувати й той, що вже є.

Хоча для цього, ймовірно, знадобиться день або два роботи, будівельник Брент Джентлінг каже, що майже будь-хто може впоратися з такою роботою за допомогою відповідних інструментів. Він пропонує переглянути навчальні відео щодо реставрації та спробувати оновити свій стіл самостійно.

Це надзвичайно приємно, тому що ти можеш оновити предмет, з яким, напевно, живеш роками. Раптом він знову виглядатиме абсолютно новим,

– додає чоловік.

Наточіть ножі

Навіть такий невеликий елемент як наточені ножі може в корені змінити простір на вашій кухні й зробити його щонайменше більш зручним.

Правильно доглядати за ножами навіть важливіше, ніж витрачатися на вироби від фешенебельних брендів, каже шеф-кухарка Еріка Вайдс.

Набагато краще використовувати гарний, гострий, але дешевший ніж, ніж витратити багато грошей на хороший і дозволити йому затупитися,

– пояснює вона.

Відремонтуйте і прикрасьте зламану кераміку

Коли улюблена тарілка чи статуетка розбивається, можна місяцями тримати її в ящику з нездійсненими надіями полагодити, а можна все ж таки це зробити.

Якщо хочете виправити поломку самостійно, можна скористатися методом кінцуґі – це японська техніка лагодження зламаної кераміки, коли потріскані лінії прикрашають, а не приховують.

Візуальний ефект такого методу є приголомшливим і він може слугувати нагадуванням про те, що недоліки мають цінність.

Перефарбуйте старі меблі

Свіжий шар фарби може перетворити невеликий предмет меблів на сміливий акцент, і навіть новачки зможуть впоратися з такою роботою.

Почати ж можна з табурета або столика. Після очищення меблів вологою ганчіркою, їх слід відшліфувати, очистити ще раз та нанести обрану фарбу. Тепер лишається дочекатися, коли меблі висохнуть, і новий акцент у вашому просторі буде готовим.

Перетягніть меблі

Замість того, щоб прирікати свій старенький диван на забуття на звалищі, подумайте про те, щоб його знову оббити. Звичайно, для великих меблів, ви, ймовірно, захочете найняти професіонала, але менші предмети, такі як стільці, цілком реально оздобити своїми руками.

Щоб впоратися з такою задачею, вам знадобиться лише нова тканина на стілець, будівельний степлер і скоби, засіб для зняття скоб, викрутки, ножиці для тканини, плоскогубці та вимірювальна стрічка.

Знявши стару оббивку, ви також зможете замінити поролон, якщо хочете, потім треба буде відміряти та вирізати нову тканину та прикріпити її скобами, додавши пилозахисний чохол на нижню частину сидіння.