Навіть найпростіші зміни можуть мати серйозний вплив на те, як виглядає та відчувається ваш будинок. Про домашні проєкти, які легко втілити цієї зими, розповідаємо далі.

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Реорганізація простору

Сніжні та холодні дні, котрі доводиться проводити вдома, можна використати для того, щоб упорядкувати такі місця, як, до прикладу, шафа у спальні.

Позбудьтеся одягу, який забруднений, пошкоджений або не підходить. Візьміть все, що вам не подобається, і складіть це в купу, щоб віддати або викинути.

Коли шафа буде очищена, її варто реорганізувати, тобто згрупувати подібні речі разом, наприклад спідниці зі спідницями.

Заміна фурнітури

Для того, щоб поміняти фурнітуру на кухонних чи ванних шафах, будь-яких меблях, знадобиться лише викрутка та трохи часу.

Однак це домашній проєкт, який справляє великий вплив з мінімальними навичками та дозволяє оновити простір та зробити його більш привабливим.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Встановлення нової душової лійки

Нова душова лійка дозволить перетворити ванну кімнату на спа-центр без будь-яких будівельних робіт. Хоча така трансформація може лякати, адже йдеться про сантехніку, насправді це легко. Усе, що потрібно зробити, це відкрутити стару душову лійку і встановити на її місце нову.

Оновлення штор

Повісити штори самостійно – зовсім не важко. Однак новий дизайн може кардинально змінити вигляд кімнати.

Для кращого результату спочатку виміряйте вікна та виберіть карниз на кілька сантиметрів довший за ширину вікна. Оберіть кольори та види тканин, які виглядатимуть найкраще у вашому приміщенні, та сміливо додавайте змін.

