Ця стародавня китайська практика добре допомагає гармонізувати життя з навколишнім середовищем, що і потрібно зробити під час новорічного прибирання.

Які предмети краще викинути з домівки, щоб очистити простір та прикликати позитивні зміни, розповіла сертифікована експертка з феншуй Деніз О'Двайєр.

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Зламані годинники

Вважається, що годинник, який не використовується або є зламаним, символізує стагнацію і заважає прогресу,

– пояснює Деніз.

Експертка додає, що такі годинники можуть створити тиску, нагадуючи про час, що минає без мети.

Вона радить відремонтувати або замінити зламані годинники та викинути ті, що не використовуються, щоб створити більш здорові стосунку з часом.

Речі, що нагадують про неприємні спогади

Зберігання предметів, пов’язаних із негативними спогадами чи невирішеними емоціями, може тримати вас у минулому, перешкоджаючи особистому зростанню та запрошуючи негативну енергію у ваш простір,

– каже Деніз.

Вона рекомендує позбутися нещасних спогадів, щоб створити свіжий і позитивний потік енергії.

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Розбиті дзеркала

У феншуй дзеркала вважають потужним інструментом для відображення та посилення енергії. Однак разом з тим кажуть, що розбите дзеркало спотворює та відбиває негативну енергію, що може порушити гармонію у домі.

Замініть або утилізуйте розбиті дзеркала,

– акцентує експертка.

Розбите дзеркало порушує гармонію дому / Фото Pexels

Непотрібний або пошкоджений посуд

Надколоті, розбиті чи непотрібні тарілки та чашки виснажують вашу особисту енергію ци (життєву енергію, – ред.) і перешкоджають проникненню позитивної енергії у ваш простір,

– зауважує Деніз О'Двайєр.

За її словами, викидання зламаних чи непотрібних предметів може допомогти створити більш гармонійне середовище.

Рослини, що висохли

Згідно із вченням феншуй засохлі рослини символізують відсутність життя і вказують на брак життєвих сил.

Вони можуть створювати застій енергії та блокувати позитивний потік ци у вашому домі,

– зазначає Деніз.

Вона наголошує, що важливо підтримувати кімнатні рослини у здоровому та гарному стані, а також позбавлятися від тих, що засохли, щоб сприяти відчуттю росту та нарощувати життєві сили.