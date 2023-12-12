Перед Новим роком потрібно звільнити простір для чогось нового. Важливо позбутись речей, які викликають неприємні спогади чи просто не використовуються, інформує 24 Канал.

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Що викинути перед 2024 роком

Потрібно перевірити усі полиці та шафи в будинку. Ці речі можете сміливо викидати:

Одяг і взуття, яке ви не носите.

Книги, газети та журнали, які ви не збираєтеся читати ще раз.

Старі записки, квитанції, чеки і тому подібні папірці.

Надбиті чашки і тарілки.

Побутова техніка, якою ви не користуєтеся або яку вже довго збираєтесь полагодити.

Продукти, у яких вийшов термін придатності, недоїдені рештки, що завалялися в дальньому кутку холодильника, — одразу у відро для сміття, їсти це вже небезпечно для здоров'я.

Усі колись подаровані сувеніри та декоративні предмети інтер'єру, які вже не тішать око, а лише збирають пил.

Ліки, які вже неможливо ідентифікувати або вийшов термін придатності, навіть якщо зовні вони в повному порядку.

Протермінована і невикористана косметика і парфумерія.

Що робити з непотрібними речами

Найпростіше — зібрати весь мотлох і винести на смітник. Однак можна дати речам друге життя. Звісно, це спрацює тільки з частиною із них.

Ось кілька варіантів, що можна зробити з цими речами: