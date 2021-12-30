Дешева мода: жінка шиє розкішні плаття із мотлоху з секонд-хендів

34-річна Кейтлін Трантам знаходить старий одяг з секонд-хендів та оригінально його переробляє. У жінки вже назбирався цілий гардероб таких речей.

Американка займається шиттям близько 8 років. Але переробленням та вдосконаленням старих речей жінка захопилася лише на початку 2020 року – якраз, коли почався карантин. Також Кейтлін веде досить успішний блог в інстаграмі: зараз там назбиралося понад 229 тисяч підписників.

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На пошуки старої одежі її наштовхнула ще й інша проблема. Вона обожнює вінтажну моду, а такий одяг досить складно знайти. Та й дорогий. Тому Кейтлін почала активно "штурмувати" секонд-хенди та різні комісійні магазини.

Образи на Новий рік із секонд-хенду

Ось, до прикладу, цікава червона сукня, яка до того була величенькою піжамою. Її вдалося знайти в магазинчику на Гаваях, де проживає жінка. Вона поєднала все з білим поясом, кедами Converse та саморобною гумкою для волосся.

Я б одягнула цей образ в будь-коли під час новорічного періоду. Ми зазвичай святкуємо на сонечку, піску та свіжому повітрі, – розповідає Кейтлін.

Жінка жартома описує свій святковий стиль як "класичний з нотками вінтажу та примхи".

Колись це була червона піжама / Фото інстаграм caitconquers

Це не єдиний святковий образ від Кейтлін. Деякі речі вона не переробляє, а просто доповнює. Ось, до прикладу, крутезна вінтажна сукня, яку знайшла у Міссурі: погляньте скільки тут чудернацьких зірочок.

Вона поєднала все із взуттям за чотири долари та тематичною пов’язкою. На її думку, це прекрасний образ, в якому можна відсвяткувати Новий рік.

Святковий образ від талановитої майстрині / Фото інстаграм caitconquers

Та все ж Кейтлін зізнається, що найзручніший одяг на новорічні свята – старий-добрий светрик, адже це комфортно. Вона поєднала його з в’язаним платтям, туфельками із комісійного магазину та красивою пов’язкою.

Святково та комфортно / Фото інстаграм caitconquers

Але не новорічними святами єдиними! Не забудьте переглянути невеличку нарізку суконь, які Кейтлін вдосконалила. Ці плаття могли просто викинути, але майстриня "повернула їх до життя". Така краса обходиться досить дешево – в середньому до 10 доларів.

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Та часу займає чимало: робота над однією весільною сукнею зайняла аж 30 годин! Більше цікавих робіт від американки можете переглянути у неї в інстаграмі.