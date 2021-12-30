Американка занимается шитьем около 8 лет. Но переработкой и усовершенствованием старых вещей женщина увлеклась только в начале 2020 года – как раз, когда начался карантин. Также Кейтлин ведет довольно успешный блог в инстаграме: сейчас там собралось более 229 тысяч подписчиков.

​Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

На поиски старой одежды ее натолкнула и другая проблема. Она обожает винтажную моду, а такую ​​одежду достаточно сложно найти. Да и она дорогая. Поэтому Кейтлин начала активно "штурмовать" секонд-хенды и разные комиссионные магазины.

Образы на Новый год из секонд-хенда

Вот, к примеру, интересное красное платье, которое до того было огромной пижамой. Его удалось найти в магазинчике на Гавайях, где проживает женщина. Она объединила все с белым поясом, кедами Converse и самодельной резинкой для волос.

Я бы надела этот образ в любое время новогоднего периода. Мы обычно празднуем на солнышке, песке и свежем воздухе, – рассказывает Кейтлин.

Женщина в шутку описывает свой праздничный стиль как "классический с нотками винтажа и прихоти".

Когда-то это была красная пижама / Фото инстаграм caitconquers

Это не единственный праздничный образ от Кейтлин. Кое-какие вещи она не перерабатывает, а просто дополняет. Вот, к примеру, крутое винтажное платье, которое нашла в Миссури: посмотрите, сколько здесь интересных звездочек.

Она объединила все с обувью за четыре доллара с тематической повязкой. По ее мнению, это прекрасный образ, в котором можно отметить Новый год.

Праздничный образ от талантливой мастерицы / Фото инстаграм caitconquers

И все же Кейтлин признается, что самая удобная одежда на новогодние праздники – старый добрый свитер, ведь это комфортно. Она сочетает его с вязаным платьем, туфельками из комиссионного магазина и красивой повязкой.

Празднично и комфортно / Фото инстаграм caitconquers

Но не новогодними праздниками единственными! Не забудьте просмотреть небольшую нарезку платьев, которые Кейтлин усовершенствовала. Их могли просто выбросить, но мастерица "вернула все к жизни". Такая красота обходится довольно дешево – в среднем до 10 долларов.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Но времени занимает немало: работа над одним свадебным платьем заняла 30 часов! Больше интересных работ от американки можете посмотреть у нее в инстаграме.