Дикий вчинок: мама нареченого намагалася отруїти молоду на весіллі

Мама нареченого подарувала молодій тістечко прямо на весіллі. Якби вона його скуштувала, то свято могло б закінчитися дуже трагічно.

Досить неоднозначну історію розповіла організаторка весіль на ім’я Каллі у своєму тіктоці _cal_cifer. Відео вже переглянули понад 1,2 мільйона людей. Багато хто був вражений від настільки дикої історії.

Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?

На цьому весіллі Каллі була відповідальною за те, щоб їжу вчасно доставили та щоб її загалом було вдосталь. Незадовго до початку святкування кур’єр привіз кілька тістечок із пекарні, які замовила мама нареченого. Все було ніби непогано, доки Каллі не з’ясувала один нюанс.

Отож, на весіллі, на якому я працювала, майбутня свекруха намагалася подарувати кекс, покритий кокосом, нареченій. А в молодої була дуже жорстка, потенційно смертельна алергія на кокос, – розповіла організаторка.

Свекруха подала нареченій одне із тістечок. Молодий це зауважив – і одразу вирвав десерт з рук. Після цього була просто "мертва" тиша. Гості на 15 секунд замовкли. А наречений взагалі не добирав слів.

Свекруха подала нареченій тістечко з кокосом, на який в неї алергія / Фото Unsplash

Ти жахлива людина, ти ніколи не підтримувала ці стосунки, це занадто низько навіть для тебе… В неї ж міг статися анафілактичний шок, – кричав до мами наречений.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Свекруха ж просто сказала, що нічого страшного не сталося. Вона зібрала свої речі та поїхала з весілля. Чи знала жінка, що в нареченої алергія на кокос – Каллі не пояснила. Однак, судячи з реакції молодого, все вона розуміла. Користувачі тіктоку були шоковані від такого вчинку свекрухи: