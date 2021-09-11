Достаточно неоднозначную историю рассказала организатор свадеб по имени Калли в своем тиктоке _cal_cifer. Видео уже посмотрели более 1,2 миллиона человек. Многие были впечатлены от столь дикой истории.

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На этой свадьбе Калли была ответственной за то, чтобы пищу вовремя доставили и чтобы ее вообще было достаточно. Незадолго до начала празднования курьер привез несколько пирожных с пекарни, которые заказала мама жениха. Все было бы неплохо, пока Калли не выяснили один нюанс.

Так, на свадьбе, на котором я работала, будущая свекровь пыталась подарить кекс, покрытый кокосом, невесте. А у невесты была очень жесткая, потенциально смертельная аллергия на кокос, – рассказала организатор.

Свекровь подала невесте одно из пирожных. Жених это заметил – и сразу вырвал десерт с рук. После этого была просто "мертвая" тишина. Гости на 15 секунд замолчали. А мужчина вообще не подбирал слов.

Свекруха подала невесте пирожное с кокосом, на который в нее алергия / Фото Unsplash

Ты ужасный человек, ты никогда не поддерживала эти отношения, это слишком низко даже для тебя... У нее же мог случиться анафилактический шок, – кричал жених к маме.

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Свекровь же просто сказала, что ничего страшного не произошло. Она собрала свои вещи и уехала со свадьбы. Знала ли женщина, что у невесты аллергия на кокос – Калли не объяснила. Однако, судя по реакции жениха, все она понимала. Пользователи тиктока были шокированы от такого поступка свекрови: