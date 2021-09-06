З динозаврами й прибульцями: мама складає сину круті ланчбокси, які шкода їсти

Британка дає своєму сину до школи, не лише корисні, а й дуже оригінальні обіди. З їжі вона робить яскраві сцени з різноманітними фігурками тварин та інших персонажів.

Марта Шимборська 8 років тому емігрувала до Англії з Польщі, а минулого відкрила у собі справжній талант. Щоранку вона починає день з того, що вигадує нове оригінальне оформлення ланчбоксів для свого 4-річного сина Філіпа. Навіть друзі хлопчика у захваті від таких обідів.

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Талант проявився під час пандемії

Навесні 2019 року через поширення COVID-19 у садочку хлопчика скасували обіди, тож батькам довелось готувати їжу дітям з собою самостійно. Саме тоді Марта й почала робити з фруктів, овочів, рису та інших продуктів різноманітні фігурки: "Мені подобається робити те, що викликає посмішку у мого хлопчика".

Не дивно, що Філіпу подобаються такі обіди: у кожному ланчбоксі можна знайти персонажів мультфільмів, котиків, песиків, різних динозаврів чи навіть прибульців. Проте улюблений герой малюка – Супер-Маріо:

Мій син зараз захоплений усіма іграми Супер-Маріо, тому він був дуже щасливий, коли відкрив ланчбокс і побачив його,

– згадує Марта

Мати турбується про здоров'я свого сина, тому більшість страв складають з корисних продуктів. Хоч деколи вона може додавати до них і трохи солодощів.

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Згодом працівники садочку казали, що щоранку діти почали збиратись навколо Філіпа, щоб побачити, який же обід його мама приготувала йому цього разу. На творчість Марти звернули увагу і її знайомі: "Мої друзі та колеги по роботі часто говорили, що я повинна цим займатися професійно, але я рада робити це просто для свого сина".

Одного разу Марта вирішила ділитись своїми кумедними ланчбоксами й з іншими:

Я все-таки досить творча людина. Мені завжди подобалося робити щось складне, що вимагає терпіння, тому можливість поділитися цими творіннями – це чудовий новий досвід,

– розповідає жінка

Вона показує іншим батькам, що овочі, фрукти та інші багаті на корисні речовини продукти можуть бути для дітей веселою пригодою і приносити задоволення. Варто тільки проявити трохи креативу.

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