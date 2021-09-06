Марта Шимборская 8 лет назад эмигрировала в Англию из Польши, а в прошлом году открыла в себе настоящий талант. Каждое утро она начинает день с того, что придумывает новое оригинальное оформление ланчбокса для своего 4-летнего сына Филиппа. Даже друзья мальчика в восторге от таких обедов.

Рекомендуем Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Талант проявился во время пандемии

Весной 2019 из-за распространения COVID-19 в саду мальчика отменили обеды, поэтому родителям пришлось готовить еду детям с собой самостоятельно. Именно тогда Марта и начала делать из фруктов, овощей, риса и других продуктов различные фигурки: "Мне нравится делать то, что вызывает улыбку у моего мальчика".

Неудивительно, что Филиппу нравятся такие обеды: в каждом ланчбоксе можно найти персонажей мультфильмов, котиков, собачек, различных динозавров или даже пришельцев. Однако любимый герой малыша – Супер-Марио:

Мой сын сейчас увлечен всеми играми Супер-Марио, поэтому он был очень счастлив, когда открыл ланчбокс и увидел его,

– вспоминает Марта

Мама беспокоится о здоровье своего сына, поэтому большинство блюд составляет из полезных продуктов. Хотя иногда она и добавляет немного сладостей.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Позже работники сада говорили, что каждое утро дети начали собираться вокруг Филиппа, чтобы увидеть, какой же обед его мама приготовила ему на этот раз. На творчество Марты обратили внимание и ее знакомые : "Мои друзья и коллеги по работе часто говорили, что я должна этим заниматься профессионально, но я рада делать это просто для своего сына".

Однажды Марта решила делиться своими забавными ланчбоксами и с другими:

Я все-таки достаточно творческий человек. Мне всегда нравилось делать то сложное, требующее терпения, потому возможность поделиться творчеством – это замечательный новый опыт,

– рассказывает женщина

Она показывает другим родителям, что овощи, фрукты и другие богатые полезными веществами продукты могут приносить детям удовольствие. Стоит только проявить немного креатива.

Интересно Сын удивил родных в семейном чате: вместо него отвечал секретарь