Забавную историю рассказал пользователь тиктока по имени Зак. Он поделился скриншотами переписки со своим братом Зейном, вместо которого отписывал его секретарь. Некоторые пользователи считают, что это просто гениальное решение.

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В начале видео парень продемонстрировать небольшую часть переписки в его совместном чате. Первый к Зейну обратился отец:

– Зейн, если ты напишешь семье в течение двух минут, я заплачу тебе на PayPal 2 доллара. Время пошло (папа).

– Простите, это Ян. Я передам сообщение Зейну и отпишу, когда он ответит. (секретарь).​

Его брат Зак усомнился, что Ян вообще существует. Однако в ответ секретарь подтвердил, что он действительно работает на Зейна. И даже отправил ссылку на профиль в LinkedIn. Парень объяснил, что руководитель очень занят, поэтому его попросили переписываться с семьей.

Видео переписки можете посмотреть ниже

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Удивительно, но видео просмотрели более миллиона раз. Некоторые пользователи решили, что ребята просто разыгрывают друг друга. Но потом отец подтвердил, что Ян действительно им отписывал. Они общались об этом с ним через Zoom.