Несподівану історію жінка опублікувала на розважальному ресурсі Reddit. Вона пояснила, що її двоє дочок (10 та 11 років) ще з раннього віку люблять фарбувати волосся у фіолетовий колір.

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Нещодавно дівчаток запросили на день народження подружки, мама якої була дуже категоричною: вона просила або перефарбувати волосся в природний колір, або ж не йти на день народження (заодно це мала бути вечірка на Геловін, – Life 24). Все через те, що до них буде прикута зайва увага на спільних фотографіях з іменинницею.

Дочки так і не пішли на день народження подружки / Фото Unsplash

Мама придумала, як викрутитися із цієї ситуації. Але вийшло так собі

Зрозуміло, що жінка не стала примушувати своїх дітей перефарбувати волосся. Вона організувала власну вечірку для дочок на Геловін, щоб їм не було образливо. Туди запросили однокласників, які й так не потрапили би на день народження дівчинки. Адже вона навчається в іншому класі.

Вечірка була розкішною – усі діти були дуже задоволеними. Жінка виклала кілька фотографій у соцмережах, чим розізлила маму іменинниці.

Мати цієї дівчинки побачила мій допис і спитала, яке я мала право "вкрасти" цей момент у її дочки. Дівчинка глянула на фото і була розчарована, що вона не прийшла на нашу вечірку, бо в них не було того, що було в нас. Ще мати назвала мене негідницею… Бо, якби я дійсно хотіла, щоб мої діти були на їхній вечірці, то просто перефарбувала би їм волосся, – розповідає жінка.

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Мама уточнила, що не збиралася робити вечірку на зло іменинниці. Це планувалося як звичайне святкування Геловіну. Утім, вона тепер себе незручно почуває. Тим часом користувачі Reddit по-різному відреагували на історію: