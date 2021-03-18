Все стало простіше: дівчата показали, що змінилось у макіяжі за 5 років – відео

Користувачі TikTok порівняли головні тренди у макіяжі у 2016 році і 2021. Це зовсім інша справа! Те, що раніше здавалось вершиною краси – сьогодні ніхто й не подумав би наносити.

Журналістка видання Metro Едайн О'Конелл помітила новий челендж у TikTok, у якому дівчата порівнюють свій звичний макіяж сьогодні і 5 років тому. Варто лише перейти на тегом #2016vs2021, щоб побачити, як сильно змінились тренди у модній індустрії всього лише за 5 років.

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Учасниці челенджу проводять білу лінію посеред обличчя й фарбують дві частини у стилі 2016 та 2021 року, щоб наочно показати різницю.

Яким був макіяж у 2016

Едайн уявила, як звичайна дівчина збиралась би на вечірку у 2016. Її макіяж був би зовсім непростим, саме як у тодішньої королеви мейкапу – Кайлі Дженнер.

Дівчина нанесла б щільну основу й трикутник з консилера під очі, потім настала б черга шар за шаром наносити на різні частини обличчя контуринг, бронзер, хайлайтер та рум'яна. І все це тільки сухими продуктами. І куди ж без чітких графічних брів помадкою Anastasia та матових помад Kylie? Все, образ, який зайняв стільки часу, готовий.

Що змінилось

У 2021 році фарбуватись стало однозначно легше, а образи дівчат стали більш природними:

Замість графічних брів– пухнасті брови без чіткого контуру

Замість матового тонального крему, який створює справжню "маску" на обличчі – легкі природні відтінки

Замість складного макіяжу очей – мінімум тіней

Замість контрастного контурингу – використання консилера та скульптора тільки там, де це справді потрібно

Замість матових помад – блиски з вологим ефектом

Замість сухих продуктів більшість використовує кремові

Чому так відбувається

Редактор контенту на сайті Cosmetify Еллі Чайлд вважає, що у сучасного покоління змінились пріоритети, і навіть відомі бренди не можуть цьому опиратись:

Найновіші тенденції – це "відсутність макіяжу" чи "ефект вмитого обличчя". Роками висока мода та подіуми були місцем екстравагантного макіяжу, але зараз вони також стали прихильниками бездоганної натуральної шкіри та чистої краси,

– розповідає Чайлд

Експертка впевнена, що великий вплив мають економічні та культурні зміни. Люди переходять до більш екологічного способу життя, хочуть мати менше продуктів, проте якісніших. Більшість тепер намагається доглядати за своєю шкірою та слідкувати за здоров'ям: "Наші споживацькі звички кардинально змінилися. Ми хочемо виглядати здоровими та сяючими і просто загалом відчувати себе краще. Тому почали ставитись до макіяжу більш відповідально" .

Не останню роль зіграла й пандемія. Дівчата просто більшість часу проводили вдома, тому й не було потреби наносити повний макіяж. Важка матова помада та темний макіяж очей – це не те, у чому комфортно дивитись серіали вдома.

І з усіх тенденцій за останні роки, безумовно, здорове та свіже обличчя – найкраще,

– зізнається Еллі.