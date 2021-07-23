Дівчина два роки шукала хлопця, який усміхнувся їй в автобусі: тепер вони зустрічаються

Американка витратила цілих два роки, щоб знайти симпатичного хлопця, з яким перетнулася поглядом в автобусі. Дивовижно, але вона його таки відшукала!

Сіеттл Сімс ще в 2019 році випадково зауважила під час поїздки в автобусі симпатичного хлопця. Вони усміхнулися один одному, але на цьому все закінчилося. Дівчина не наважилася з ним познайомитися, адже трішки переживала.

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Цікаво, але вони знову перетнулися у громадському транспорті через кілька місяців. Але й цього разу ніхто не проявив ініціативи. Тоді Сіеттл вирішила: потрібно негайно відшукати хлопця. Дівчина створила сторінку у додатку для знайомств Tinder, де написала про зустріч із незнайомцем.

Я подивилася в очі і усміхнулася хлопцю в автобусі №70 у листопаді 2019 року і знову в січні 2020 року. Якщо це був ти – натисни кнопку "Суперлайк", – написала дівчина.

У це важко повірити, але хлопець якимось чином відшукав сторінку дівчини. Він таки наважився їй написати – і це було одне з найкращих рішень в його житті.

Повідомлення від Грега / Скриншот тікток seattlesims

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Окей, це може бути трішки незручно, але ти випадково не про мене написала? Я зазвичай їжджу на автобусі №70 і запам’ятав тебе – милу рудоволосу дівчину з колечком в носі, – відписав хлопець на ім’я Грег.

Грег і Сіеттл / Скриншот тікток seattlesims

Пара сходила на кілька побачень. І вже в наступному відео Сіеттл розповіла, що вони офіційно зустрічаються з Грегом. А все почалося зі звичайної усмішки в автобусі!