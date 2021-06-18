Дівчина таємно фотографує красунчиків, які читають в метро: гаряченькі фото

Що може бути кращим за красивого чоловіка? Лише одне! Красивий чоловік, який читає книгу в метро.

Невідома мешканка Нью-Йорка регулярно публікує фотографії незнайомців, які зачитуються під час поїздки в метро. Дівчина настільки захопилася цим заняттям, що створила окрему сторінку в інстаграмі, яка присвячена лише цим парубкам.

Цікаво Як отримати максимум задоволення від фестивалю вина: 10 порад від організатора

До слова, на Hot Dudes Reading підписані вже понад 1,3 мільйона читачів. Почитайте ці неповторні описи до фотографій – і ви зрозумієте, чому за сторінкою стежать стільки людей!

Справжній гангстер

Фото інстаграм hotdudesreading

Я сіла в поїзд і відразу ж з’явилася в ревучих двадцятих, помітивши цього чудового гангстера. У мене паморочиться голова, коли я уявляю, як він наливає мені незаконний алкогольний коктейль в задимленому андеграундному джаз-клубі. З ним я б могла зайнятися навіть підпільним виробництвом спиртних напоїв!

Пристрасний парубок

Фото інстаграм hotdudesreading

Мабуть, у нього був складний день, але цей жеребець з сильною щелепою повинен тримати у себе на колінах мою голову, а не цю сумку. Ще рано для казок на ніч, але я готова здатися, якщо він захоче.

Мандрівник

Фото інстаграм hotdudesreading

Цей звабливий мандрівник, здається, настільки заглибився у свій роман, що збирається проковтнути ще й кредитну карту. Видихни, я допоможу тобі подолати захопливу тривогу. А ти зможеш віддячити мені запрошенням на вечерю, використовуючи свою карту за призначенням.

Модний хлопчина

Фото інстаграм hotdudesreading

Серпень ще не закінчився, а я вже згадую перші дні літа. Поруч з тим, як наростає спека, підкочуються й штани найкращих джентльменів Нью-Йорка. Спочатку відкриваються щиколотки, потім ікри, і так по сантиметру кожен день.

Самотній мужчина

Фото інстаграм hotdudesreading

Цей одинак з Лос-Анджелеса, схоже, дозрів для побачення за кавою і, на щастя для нього, у мене виникли деякі питання. Як він перемелює боби? Він більше любить вершки або піну? Хотілося б сподіватися, що наші божевільні обійми приведуть до чогось гарячого і сильного.

Майстер насолоди

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Фото інстаграм hotdudesreading

Те, що температура трішки знизилася, не завадило хлопцю надіти цікаву майку, і я анітрохи не заперечую. Схоже, він знає, як насолодитися останніми смаком літа, але я хочу показати йому, що це тільки початок веселощів.

Рятівник

Фото інстаграм hotdudesreading

Алоха! Гаваї – не безлюдний острів, але я була б не проти усамітнитися з цим бородатим хлопцем. Якби ми могли взяти з собою тільки одну річ, я б захопила свій реп-мікстейп 90-х. Він, напевно, візьме що-небудь більш практичне, наприклад, запальничку для розведення сигнального вогню, щоб нас врятували. Він не знає, що у мене вже є план.

Романтик

Фото інстаграм hotdudesreading

Я не знаю, чи все через нескінченний дощ або через той факт, що я відчайдушно потребую новий альбом Адель, але сьогодні мене потрібно підтримати. Судячи з того, як цей хлопець ставиться до своєї книги, він якраз підходить для цієї роботи. Цей ніжний дотик, його уважний погляд – все це стане в нагоді, коли я буду поруч з ним оплакувати свою молодість і проклинати 2020 рік, поки на задньому плані грає "Коли ми були молоді".

Цікаво Дівчина засоромилася на весіллі через плаття: що вона одягнула

Більше дотепних дописів ви можете переглянути на основній сторінці Hot Dudes Reading. Не забувайте читати книги. Це дуже звабливо.