Історію невеличкого конфузу розповіла у своєму тіктоці lisalovesrandom блогерка на ім’я Ліза. Дівчина побачила свій провал лише на весіллі – її плаття було дещо недоречним. Але блогерка змирилася, бо вже нічого не могла змінити.

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Ліза пояснила, що прийшла на весілля разом зі своїм хлопцем, який був дружбою. Саму наречену блогерка взагалі не знала.

Ліза розуміла, що на весілля не можна одягати плаття білого кольору, щоб ніхто не плутав її із нареченою. Тому вона обрала легеньке рожеве плаття, яке виглядало і скромно, і елегантно. Та коли дівчина прийшла на свято, то зрозуміла – це був невдалий вибір.

Ліза зі своїм хлопцем / Фото інстаграм lisalovesrandom

Виявляється, всі дружки нареченої одягнулися у таке саме плаття. Більшість гостей були переконані, що Ліза теж була дружкою, хоч вона взагалі майже нікого не знала. Але дівчина так і не розповіла, чи зробили їй через це зауваження.

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Які плаття були в нареченої та дружок / Скриншот тікток lisalovesrandom

Дівчина чесно сказала, що не хотіла б, щоб такий конфуз трапився на її весіллі. Тому нагадала усім, що потрібно заздалегідь повідомляти гостям про дрес-код на святі.

Попри все, підписники підтримали блогерку: більшість людей була переконана, що Ліза не має звинувачувати себе через цей прокол. Адже їй нічого не сказали про стиль одягу на весіллі.