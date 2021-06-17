Историю небольшого конфуза рассказала в своем тиктоке lisalovesrandom блогерша по имени Лиза. Девушка увидела свой провал только на свадьбе – ее платье было несколько неуместным. Но блогерша смирилась, потому что ничего не могла изменить.

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Лиза объяснила, что пришла на свадьбу вместе со своим парнем, который был свидетелем. Саму невесту блогерша вообще не знала.

Лиза понимала, что на свадьбу нельзя надевать платье белого цвета, чтобы никто не путал ее с невестой. Поэтому она выбрала легкое розовое платье, которое выглядело и скромно, и элегантно. Но когда девушка пришла на праздник, то поняла – это был неудачный выбор.

Лиза со своим парнем / Фото инстаграм lisalovesrandom

Оказывается, все дружки невесты оделись в такое же платье. Большинство гостей были убеждены, что Лиза тоже была свидетельницей, хотя она вообще почти никого не знала. Но девушка так и не рассказала, сделали ли ей из-за этого замечания.

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Какие платья были в невесты и дружек / Скриншот тикток lisalovesrandom

Девушка честно сказала, что не хотела бы, чтобы такой конфуз случился на ее свадьбе. Поэтому напомнила всем, что нужно заранее сообщать гостям о дресс-коде на празднике.

Несмотря на все, подписчики поддержали блогершу: большинство людей была убеждена, что Лиза не должна винить себя за этот прокол. Ведь ей ничего не сказали о стиле одежды на свадьбе.