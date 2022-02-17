Дівчина хотіла тату в стилі "Гаррі Поттера": результат вийшов надзвичайно невдалим

Американка здивувала підписників своїм кумедним тату. Малюнок вийшов настільки невдалим, що дівчина збирається позбутися від татуювання.

Найприкріше те, що це було перше татуювання блогерки, яка зареєстрована в тіктоці під ніком Tash B. Дівчина не опустила руки й вже знає, що робитиме далі з малюнком. Вона продемонструвала татуювання в одному зі своїх відео.

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Як виглядає малюнок

Трішки передісторії. Дівчина фанатіє від фільмів та книжок про Гаррі Поттера, тому хотіла зробити відповідне татуювання.

Під грудьми блогерки мало красуватися зображення "смертельних реліквій": мантії-невидимки, воскресального каменя та бузинової палички. На додачу посередині вона попросила майстра додати золотий снитч (маленька куля з крилами, яку використовували під час гри у квідич, – Life 24).

Майстер погодився зробити таке татуювання, але хотів доповнити все кількома деталями. В результаті тату вийшло зовсім іншим: спеціаліст домалював крила, які реально невдало виглядають.

Таке враження, ніби з мене зараз стирчать курячі крильця, – жартома коментує блогерка.

Татуювання, яке зробила дівчина / Скриншот тікток Tash B

Крила вийшли занадто масивними, що не сподобалося дівчині. Утім, вона не сильно засмутилася: тепер думає, як переробити татуювання, щоб повністю позбутися від "курячих крил". Цікаво, але багатьом користувачам тіктоку сподобався малюнок: