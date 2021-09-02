А починалося все дуже добре. Студентка Хейлі Пірс зустрічалася зі своїм коханим упродовж двох років. Вони вже будували великі плани на спільне життя, але хлопець зробив все, щоб цього не сталося.

Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?

Нещодавно пара була на відпочинку. Хейлі взяла телефон коханого і зауважила там переписку із незнайомкою. Це був початок кінця.

Коли я взяла його телефон, то висковчило повідомлення від якоїсь дівчини. Там я побачила багато цікавих фотографій, – згадує Хейлі.

Незнайомка відправила хлопцю фотографії із спільного відпочинку у якомусь готелі. Хейлі перечитала всю переписку і зрозуміла – коханий їй зраджує. Годинка часу – і вона вже вигнала другу половинку із кімнати та заблокувала його у всіх соцмережах.

Дівчина вирішила провчити колишнього / Скриншот тікток groguthecarebear

Колишній намагався пояснити, що він помилився. Але Хейлі навіть не давала йому договорити. Хоч він був настирливим: постійно чатував на дівчину поблизу будинку та всіляко намагався зв’язатися. Це наштовхнуло блогерку на досить несподівану ідею.

Я запропонувала йому відправляти мені по 300 доларів в тиждень, щоб я дивилася на його повідомлення, – пояснює Хейлі.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Дивовижно, але хлопець погодився це зробити. Все оформили в одному із додатків, де можна писати коментарі до грошових переказів. Дівчина не пояснила, скільки вже отримала від колишнього. Але загалом вона задоволена від такого доходу.

"Чесно кажучи, я зараз не маю постійної роботи. Тому, якщо він хоче за це платити, то нехай платить", – стверджує дівчина.