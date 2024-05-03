Скільки дівчина витратила на коробку-сюрприз та які предмети потрапили до її вмісту, розповідаємо далі.

До теми Справжній скарб: британське подружжя знайшло у своєму будинку монети чотирьохсотлітньої давності

Що дівчина знайшла у "секретній коробці"

Блогерка, яку звуть Беккі, вирішила ризикнути, коли помітила "найдешевшу таємничу коробку у світі" всього за 2,50 фунтів стерлінгів (приблизно 124 гривні) у місцевому благодійному супермаркеті. Своїми знахідками вона поділилася у тікток.

Дівчина заручилася допомогою своєї мами, щоб відкрити коробку та переглянути її вміст.

Моя мама відкриє її, і ми подивимося, чи воно того варте,

– сказала Беккі на відео.

Розпакувавши коробку, блогерка знайшла там вживані два чорних дзеркала, пластикові келихи для вина, дві свічки та соусницю.

Однак деякі речі були також і новими. Зокрема, дівчині дісталась не розпакована чашка, браслет, який також усе ще був у коробці, й запечатана бомбочка для ванни.

Дівчина розпаковує "секретну коробку": дивіться відео

Там також була маленька склянка із бджолами, дві жовті тарілки, пляшка для води, салатниця, кілька новеньких окулярів для плавання і навіть один ніж.

Беккі закінчила свій огляд червоною вазою, невеликим футляром і двома рамками для картин.

Як ви думаєте, ця коробка коштувала 2,50 фунтів?,

– підписала дівчина своє відео.

У коментарях користувачі тікток поспішили відповісти на питання блогерки. "100% того варте! Молодець!", "Два дзеркала – джекпот!", "У вас чудово вийшло", "Вартує своїх грошей, я був би задоволений половиною", – писали люди.

Беккі ж додала, що це доволі вигідна покупка, оскільки вона точно використовуватиме принаймні частину речей, а гроші з них підуть на благодійність.