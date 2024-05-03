Хвилювалася, що отримає непотріб: дівчина купила найдешевшу "секретну коробку" т виграла джекпот
Джерело:The Sun
Блогерка придбала у благодійному магазині коробку з секретним вмістом та була здивована речами, які отримала за символічну суму.
Скільки дівчина витратила на коробку-сюрприз та які предмети потрапили до її вмісту, розповідаємо далі.
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Що дівчина знайшла у "секретній коробці"
Блогерка, яку звуть Беккі, вирішила ризикнути, коли помітила "найдешевшу таємничу коробку у світі" всього за 2,50 фунтів стерлінгів (приблизно 124 гривні) у місцевому благодійному супермаркеті. Своїми знахідками вона поділилася у тікток.
Дівчина заручилася допомогою своєї мами, щоб відкрити коробку та переглянути її вміст.
Моя мама відкриє її, і ми подивимося, чи воно того варте,
– сказала Беккі на відео.
Розпакувавши коробку, блогерка знайшла там вживані два чорних дзеркала, пластикові келихи для вина, дві свічки та соусницю.
Однак деякі речі були також і новими. Зокрема, дівчині дісталась не розпакована чашка, браслет, який також усе ще був у коробці, й запечатана бомбочка для ванни.
Дівчина розпаковує "секретну коробку": дивіться відео
Там також була маленька склянка із бджолами, дві жовті тарілки, пляшка для води, салатниця, кілька новеньких окулярів для плавання і навіть один ніж.
Беккі закінчила свій огляд червоною вазою, невеликим футляром і двома рамками для картин.
Як ви думаєте, ця коробка коштувала 2,50 фунтів?,
– підписала дівчина своє відео.
У коментарях користувачі тікток поспішили відповісти на питання блогерки. "100% того варте! Молодець!", "Два дзеркала – джекпот!", "У вас чудово вийшло", "Вартує своїх грошей, я був би задоволений половиною", – писали люди.
Беккі ж додала, що це доволі вигідна покупка, оскільки вона точно використовуватиме принаймні частину речей, а гроші з них підуть на благодійність.