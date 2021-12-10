Дівчина купує одяг заради кумедних фото: вона повторює пози моделей

Реклама одягу завжди виглядає вишукано та естетично, адже його приміряють моделі з ідеальною фігурою. Проте в реальному житті все куди кумедніше.

Блогерка з Нью-Йорка вирішила довести наскільки весело можуть вигляди пози моделей, коли їх повторюють звичайні люди. Дівчина зумисне купує одяг, аби робити у ньому фото.

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Дівчина кумедно відтворює фото моделей

Ремі стверджує, що фото моделей виглядають дуже високохудожньо, але абсолютно нереалістично. Покупці не будуть носити ці речі у таких позиціях, як їх рекламують. Тому дівчина вирішила довести всю абсурдність такого піар-ходу і закупила речі відомого бренду ZARA. У своєму тіктоці вона поділилась кумедною добіркою, яку їй вдалось створити.

А як ви носите піджак?



Ви носили піджак неправильно / Фото Twizz

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Дуже кумедно повторила фото моделі / Фото Twizz

У такому костюмі можна і на самокаті покататись



А в чому ви катаєтесь на самокаті / Фото Twizz

Сукня чудова, а от спосіб подачі – дуже кумедний



Зробила фото у ванні / Фото Twizz

Найкраще вбрання для ранкової зарядки



Сукня для зарядки / Фото Twizz

Ремі також може бути у ролі акробатки

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