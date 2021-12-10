Дівчина купує одяг заради кумедних фото: вона повторює пози моделей
Джерело:24 канал
Реклама одягу завжди виглядає вишукано та естетично, адже його приміряють моделі з ідеальною фігурою. Проте в реальному житті все куди кумедніше.
Блогерка з Нью-Йорка вирішила довести наскільки весело можуть вигляди пози моделей, коли їх повторюють звичайні люди. Дівчина зумисне купує одяг, аби робити у ньому фото.
Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею
Дівчина кумедно відтворює фото моделей
Ремі стверджує, що фото моделей виглядають дуже високохудожньо, але абсолютно нереалістично. Покупці не будуть носити ці речі у таких позиціях, як їх рекламують. Тому дівчина вирішила довести всю абсурдність такого піар-ходу і закупила речі відомого бренду ZARA. У своєму тіктоці вона поділилась кумедною добіркою, яку їй вдалось створити.
А як ви носите піджак?
Ви носили піджак неправильно / Фото Twizz
Ідеальна поза для інтроверта… і сукня також
Дуже кумедно повторила фото моделі / Фото Twizz
У такому костюмі можна і на самокаті покататись
А в чому ви катаєтесь на самокаті / Фото Twizz
Сукня чудова, а от спосіб подачі – дуже кумедний
Зробила фото у ванні / Фото Twizz
Найкраще вбрання для ранкової зарядки
Сукня для зарядки / Фото Twizz
Ремі також може бути у ролі акробатки
А ви б повторили? / Фото Twizz
Ідеальна сукня для миття машини
Яка гарна сукня / Фото Twizz
Додали образу трохи драми
Драматизму ніколи не буває багато / Фото Twizz
Прогулянка з гусаком буде ідеальною у ніжній голубій сукні
Як вам таке вбрання? / Фото Twizz
Дізнайтесь Наречена красиво здивувала бабусю перед весіллям: зворушливе відео
А ви пробували так носити сумку? А дарма
Сумку "потрібно" носити так / Фото Twizz
Замість купальника – нова сукня. Дуже зручно
Сукня замість купальника / Фото Twizz