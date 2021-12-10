Блогерша из Нью-Йорка решила доказать, насколько весело могут выглядеть позы моделей, когда их повторяют обычные люди. Девушка намеренно покупает одежду, чтобы делать в ней фото.

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Девушка смешно воспроизводит фото моделей

Реми утверждает, что фото моделей смотрятся очень высокохудожественно, но совершенно нереалистично. Покупатели не будут носить эти вещи в таких позициях, как их рекламируют. Потому девушка решила доказать всю абсурдность такого пиар-хода и закупила вещи известного бренда ZARA. В своем токтоке она поделилась забавной подборкой, которую ей удалось создать.

А как вы носите пиджак?



Вы носили пиджак неправильно / Фото Twizz

Идеальная поза для интроверта… и платье тоже



Очень смешно повторила фото модели / Фото Twizz

В таком костюме можно и на самокате покататься



А в чем вы катаетесь на самокате / Фото Twizz

Платье замечательное, а вот способ подачи – очень забавный



Сделала фото в ванне / Фото Twizz

Лучшие наряды для утренней зарядки



Платье для зарядки / Фото Twizz

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Реми также может выступать в качестве акробатки



А вы бы повторили? / Фото Twizz

Идеальное платье для мытья машины



Какое красивое платье / Фото Twizz

Добавили образу немного драмы



Драматизма никогда не бывает много / Фото Twizz

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