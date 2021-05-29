Про таку неприємну невдачу блогерка Ембер розповіла у своєму тіктоці colorofyourenergy88. Хоч зазвичай її ролики не набирають більше тисячі переглядів, це відео вийшло скажено популярним. Його передивилися майже 200 тисяч разів.

Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Це був звичайний літній вечір: Ембер відпочивала після важкого дня та дозволила собі трішки алкоголю. Дівчина вдосталь розслабилася і зрозуміла – час експериментувати.

Блогерка Ембер / Скриншот тікток colorofyourenergy88

Під гарячу руку Ембер потрапив крем для автозасмаги – він допомагає отримати темніший відтінок шкіри без взаємодії із сонячним промінням. Дівчина щедро нанесла засіб на своє тіло і з хорошим настроєм лягла спати.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Зранку вона підійшла до дзеркала і просто вжахнулася: її обличчя отримало дуже дивний бронзовий відтінок. Ембер пояснила, чому так сталося – вона неправильно нанесла крем і забула змити його перед сном.

Ембер після автозасмаги / Скриншот тікток colorofyourenergy88

Цікаво Хлопець відкопав унікальний жовтий діамант: він подарує його коханій

Кумедно, що якимось чином автозасмага опинилася і на ногах дівчини. Вони також у певних місцях "потемніли". Ось повне відео невеликого провалу від Ембер.