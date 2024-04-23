Справжня Рапунцель: українка встановила рекорд як власниця найдовшого у світі волосся

Художниця та модель Алія Насирова, яка родом з України, потрапила до Книги рекордів Гіннеса як власниця найдовшого у світі волосся. Воно на метр більше за ріст дівчини.

Яка довжина волосся української Рапунцель, як вона виглядає та доглядає за своїми розкішними пасмами, розповідаємо далі.

До теми Три години витрачає на миття: як живе жінка із найдовшим у світі волоссям

Як живе українська Рапунцель

35-річна художниця та модель Алія Насирова, родом з України, потрапила до Книги рекордів Гіннеса як власниця найдовшого у світі волосся. Його довжина сягає 2 метри 57 сантиметрів і 3 міліметри. Завдяки розкішним пасмам жінку називають "Рапунцель".

Загалом волосся Алії майже на метр довше за її зріст, що складає 1 метр 65 сантиметрів.

Вона каже, що ніколи значно не підстригала довжину, однак лише злегка підрізала кінчики, щоб підтримувати хороший стан. Зокрема, Алія вважає, що її вчинок може стати прикладом для людей, щоб полюбити свою природну красу.

Як виглядає дівчина з найдовшим волоссям у світі: дивіться фото

Сподіваюся, моя історія надихне читачів полюбити їхню природну красу. Я художниця і вважаю, що кожна людина прекрасна, навіть якщо вона виглядає "по-іншому",

– поділилась Алія Насирова.

За її словами, почати відрощувати волосся дівчину надихнули бабуся і мама, які мали довгі пасма. Однак також повпливала і персонажка із діснеївського мультфільму "Рапунцель: Заплутана історія".

На догляд за своєю зачіскою Алія витрачає чимало часу, тому, за словами художниці, голову доводиться мити один раз на тиждень. Під час цього процесу їй доводиться витрачати близько двох годин для нанесення та витримування маски та близько доби для повного висихання волосся, бо жінка не любить використовувати фен.

Я дотримуюся кількох простих правил, щоб зберегти здоров’я свого волосся: не фарбуюся, користуюся лише натуральними продуктами й дуже рідко використовую хну, наношу на волосся натуральні маски й масла, в основному готую їх сама, ніколи не розчісую мокре волосся і не користуюся феном. А також те, що я регулярно підстригаю посічені кінчики, я їм здорову їжу і не вживаю алкоголю. Я приймаю вітаміни та роблю масаж шкіри голови, іноді відвідую море чи океан, щоб просочити волосся всіма природними мінералами,

– розповіла вона секрети свого догляду.

Історія української Рапунцель: дивіться відео

Щодня Алія носить волосся, заплетене в пучок, оскільки воно таке довге, що тягнеться по підлозі позаду неї.

Дівчина зараз живе в Словаччині та заробляє на життя мистецтвом і моделінгом, а також активно веде сторінки в інстаграм та YouTube.