Як живе жінка, що має розкішну зачіску, та як їй вдалося відростити таке волосся, розповідаємо далі.

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Як виглядає і живе жінка із найдовшим волоссям у світі

До Книги рекордів Гіннеса завдяки довжині свого волосся потрапила 46-річна мешканка Індії. Сміта Шрівастава має коси довжиною у 236,22 сантиметрів.

Жінка відрощує волосся з 14 років. На це її надихнула мати, яка теж мала гарну і довгу зачіску, а також актриси 1980-х років, які носили довге волосся.

В індійській культурі богині традиційно мали дуже довге волосся. У нашому суспільстві стригти волосся вважається поганим знаком, тому раніше жінки відрощували волосся. Довге волосся підкреслює красу жінки,

– пояснила Сміта.

Зазвичай вона миє голову двічі на тиждень. Весь процес, включаючи миття, сушіння, розчісування та укладку, займає близько трьох годин щоразу.

Жінка витрачає 30-45 хвилин на миття волосся, а потім витирає його рушником, перш ніж розплутати руками. Це зазвичай займає ще дві години.

Я кладу простирадло, на якому розплутую волосся, стоячи на ліжку,

– розповіла рекордсменка.

Коли її волосся розплутане та повністю висушене, вона розчісує його перед тим, як заплітати в косу або зав’язувати в пучок.

Жінка стригла волосся у дорослому віці лише один раз / Фото Guinness World Records

Після того, як зачіска готова, жінка збирає з простирадла волосся, що випало, та зберігає його в поліетиленовому пакеті. Вона почала робити це, коли раптово зауважила значне випадіння волосся.

Тоді мене засмутила ідея викидати його. Я почала плакати, що у мене так випало волосся. Це був перший момент у моєму житті, коли я не викинула його. Так триває останні 20 років,

– каже Сміта.

Іноді її волосся застрягає під ногами під час ходьби, через що ламається, тож Сміта обов’язково збирає всі ці пасма також. За 20 років вона створила величезну колекцію волосся.

Єдиний же раз, коли жінка стриглася у дорослому віці, був тоді, коли вона захворіла під час вагітності другою дитиною. Сміта вкоротила свою зачіску, щоб зробити її легшою.

Рекордсменка також ділиться тим, що люди дивуються, коли вона виходить на вулицю з розпущеним волоссям.

Вони не можуть повірити, як можна мати таке довге волосся. Люди підходять до мене, торкаються мого волосся, фотографуються, роблять селфі зі мною. Вони часто запитують про засоби, які я використовую, оскільки моє волосся гарне,

– зазначає жінка.

Вона додає, що надзвичайно рада стати рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, й обіцяє не стригти волосся, допоки зможе відрощувати його.

