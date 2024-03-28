Становлять 60% від загального зросту: як виглядає дівчина з найдовшими у світі ногами

Дівчина зі США вже 3 роки утримує звання власниці найдовших ніг у світі. Вони фактично становлять 60% від її загального зросту.

Що відомо про незвичну рекордсменку та як виглядає дівчина, що має унікальні ноги, розповідаємо далі.

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Як живе дівчина з найдовшими у світі ногами

Мейсі Каррін із США, якій нещодавно виповнився 21 рік, вже три роки поспіль утримує звання дівчини з найдовшими ногами у світі.

При зрості 186 сантиметрів її ліва нога має довжину у 135,267 сантиметра, а права – 134,3 сантиметра. Таким чином ноги фактично становлять 60% від загального зросту дівчини.

Усі родичі Мейсі відносно високі, але саме рекордсменка є найбільшою з них.

З мене ніколи не знущалися через мої ноги... З мене знущалися, бо я була вищою за всіх. Приблизно на другому курсі мене просто перестало хвилювати, що про мене думають люди. Щойно я перестала хвилюватися, на мене вже нічого не впливало,

– каже американка.

Хоча їй може бути важко пройти через певні дверні прорізи, сісти в машину або правильно підібрати одяг, її довгі ноги також дають їй безліч переваг, особливо коли справа доходила до гри у волейбольній команді її середньої школи.

Як виглядає дівчина з найдовшими ногами у світі: дивіться відео

Мейсі вперше усвідомила, що у неї ноги довші за середні, ще 2018 року, коли хтось запитав її, чи не хоче вона пару легінсів на замовлення, після того, як дівчина не змогла знайти жодного варіанту для себе.

Потім вона зацікавилася, чи може претендувати на офіційний титул у Книзі рекордів Гіннеса за найдовші ноги у світі. І таки встановила рекорд.

Тепер дівчина закликає всіх, хто думає побити рекорд, "не дозволяти нікому передумати, просто діяти".

Зараз вона доволі популярна в соціальних мережах і любить знімати відеоролики, що підкреслюють її рекордні якості. Мейсі також обожнює взуття на підборах і часто демонструє стильні образи.