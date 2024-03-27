Як склалося життя найнижчої жінки в історії та який вигляд мала тендітна знаменитість, розповідаємо далі.

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Що відомо про найнижчу жінку в історії

Пауліна Мустерс з Нідерландів була відомою в усьому світі як найнижча жінка в історії. Вона виросла лише до 61 сантиметри. Дівчину часто називали принцесою Пауліною.

Дівчинка народилася в маленькому селі Оссендрехт, Північний Брабант, 26 лютого 1876 року. Втім, існують суперечки щодо року її народження, дехто вважає, що це був 1878 рік.

Вона була п'ятою з дев'яти дітей, народжених Анною Марією Кувенберг і теслею Міхаелем Мустерсом.

Пауліна під час народження мала зріст лише 30 сантиметрів і батьки не сподівалися, що вона виживе. Вони й гадки не мали, що вона не лише житиме, а й своєю славою змінить їхнє життя.

Сім'я рекордсменки не була дуже заможною. Ще до її народження батько взяв кредит на будівництво будинку, який, на жаль, згорів після удару блискавки. Сім'я не мала грошей на перебудову, тож Пауліна фактично народилася в сараї.

Ще до її першого дня народження батьки почали возити її на ярмарки в Бельгії та Нідерландах, і люди платили великі гроші, щоб побачити крихітну дівчинку. Пауліна зробила свою сім'ю багатою настільки, що вони побудували собі величезну віллу. На ці гроші її сестер відправили до дорогих шкіл-інтернатів, а братам дали можливість вчитися.

Зріст дівчини ніколи не був більшим за 61 сантиметр / Фото Guinness World Records

До дев'яти років дівчинка виросла до 54,61 сантиметра і важила 1,95 кілограма.

Після смерті батька Пауліни у 1889 році управління кар'єрою дівчини взяв на себе року Джозеф Вершюрен – чоловік її сестри Корнелії.

Невеликий зріст зробив Пауліну дуже великою зіркою в усьому світі, і він взяв її в турне театрами Європи. Дівчина збирала натовпи глядачів у Лондоні, Единбурзі, Гамбурзі, Берліні та Парижі. Німецький імператор Кайзер Вільгельм II був настільки захоплений нею, що подарував їй крихітну карету, яку, найімовірніше, тягнули собаки, а не коні. Виготовлена на фабриці Якобі в Ганновері, вона мала лише 90 сантиметрів заввишки. Зараз ця карета, на жаль, втрачена, а її останнє відоме місце перебування – оголошення про продаж в нідерландському журналі 1909 року. Під час своєї кар'єри Пауліну також приймала королева Нідерландів Емма.

Її найбільший прорив у шоубізнесі відбувся в грудні 1894 року, коли вона поїхала до Нью-Йорка, щоб виступити в театрі на Бродвеї, де заробляла величезні 1000 доларів на тиждень. Сьогодні це еквівалентно приблизно 38 000 доларів.

Лікарі застерігали Пауліну від цієї подорожі, побоюючись, що вона занадто тендітна. І, на жаль, невдовзі після приїзду вона дійсно захворіла на пневмонію та менінгіт. Пауліна померла на початку 1895 року у віці 19 років.

Однак понад 120 років потому дівчину все ще пам'ятають у всьому світі, але особливо в її рідному місті, де незабаром має відкритися музей, присвячений їй.