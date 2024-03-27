Как сложилась жизнь самой низкой женщины в истории и как выглядела хрупкая знаменитость, рассказываем далее.

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Что известно о самой низкой женщине в истории

Паулина Мустерс из Нидерландов была известна во всем мире как самая низкая женщина в истории. Она выросла всего до 61 сантиметра. Девушку часто называли принцессой Паулиной.

Девочка родилась в маленькой деревне Оссендрехт, Северный Брабант, 26 февраля 1876 года. Впрочем, существуют споры относительно года ее рождения, некоторые считают, что это был 1878 год.

Она была пятой из девяти детей, рожденных Анной Марией Кувенберг и плотником Михаэлем Мустерсом.

Паулина при рождении имела рост всего 30 сантиметров и родители не надеялись, что она выживет. Они и понятия не имели, что она не только будет жить, но и своей славой изменит их жизнь.

Семья рекордсменки не была очень богатой. Еще до ее рождения отец взял кредит на строительство дома, который, к сожалению, сгорел после удара молнии. Семья не имела денег на перестройку, поэтому Паулина фактически родилась в сарае.

Еще до ее первого дня рождения родители начали возить ее на ярмарки в Бельгии и Нидерландах, и люди платили большие деньги, чтобы увидеть крошечную девочку. Паулина сделала свою семью богатой настолько, что они построили себе огромную виллу. На эти деньги ее сестер отправили в дорогие школы-интернаты, а братьям дали возможность учиться.

Рост девушки никогда не был больше 61 сантиметра / Фото Guinness World Records

К девяти годам девочка выросла до 54,61 сантиметра и весила 1,95 килограмма.

После смерти отца Паулины в 1889 году управление карьерой девушки взял на себя года Джозеф Вершюрен – муж ее сестры Корнелии.

Небольшой рост сделал Паулину очень большой звездой во всем мире, и он взял ее в турне по театрам Европы. Девушка собирала толпы зрителей в Лондоне, Эдинбурге, Гамбурге, Берлине и Париже. Немецкий император Кайзер Вильгельм II был настолько восхищен ею, что подарил ей крошечную карету, которую, вероятнее всего, тянули собаки, а не лошади. Изготовленная на фабрике Якоби в Ганновере, она имела лишь 90 сантиметров в высоту. Сейчас эта карета, к сожалению, потеряна, а ее последнее известное место пребывания – объявление о продаже в нидерландском журнале 1909 года. Во время своей карьеры Паулину также принимала королева Нидерландов Эмма.

Ее самый большой прорыв в шоу-бизнесе состоялся в декабре 1894 года, когда она поехала в Нью-Йорк, чтобы выступить в театре на Бродвее, где зарабатывала огромные 1000 долларов в неделю. Сегодня это эквивалентно примерно 38 000 долларов.

Врачи предостерегали Паулину от этого путешествия, опасаясь, что она слишком хрупкая. И, к сожалению, вскоре после приезда она действительно заболела пневмонией и менингитом. Паулина умерла в начале 1895 года в возрасте 19 лет.

Однако более 120 лет спустя девушку все еще помнят во всем мире, но особенно в ее родном городе, где вскоре должен открыться музей, посвященный ей.