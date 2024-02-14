Какой рост имеет самый высокий человек на планете и как он живет, рассказываем дальше.

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Как живет самый высокий мужчина на планете

42-летний мужчина родился с генетическим заболеванием. Его рост начал стремительно увеличиваться с 10 лет из-за гиперсекреции гормона роста, что также привело к проблемам со здоровьем, в частности боли в суставах и деформации костей.

Впервые Кёсен попал на страницы Книги рекордов Гиннеса в 2009 году: тогда его рост составлял 246,5 см. Специалисты зафиксировали и аномальный размер его рук – 27,5 см от запястья до кончика среднего пальца.

Через два года, в 2011-м, Султана снова измерили и оказалось, что он вырос до 251 см, а длина его рук увеличилась до 28,5 см. Эти феноменальные показатели до сих пор никто не может превзойти.

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И хотя огромный рост усложняет рекордсмену повседневную жизнь, он не сдается и даже успел побывать в 120 странах мира.

Сейчас мужчина прилетел в Италию, чтобы принять участие в съемках популярного шоу. Во время съемок Кёсен радостно общался со своими поклонниками и демонстрировал уникальные габариты. Мужчина признался, что очень любит сладкое, и с аппетитом съел перед телевизионными камерами яблоко, которое казалось миниатюрным на его огромной ладони.

Кроме того, Султан неоднократно становился объектом научных исследований. Ученые изучают его состояние, чтобы лучше понять механизмы развития гигантизма и сопутствующих заболеваний.

Несмотря на физические ограничения, уникальный житель Турции продолжает вдохновлять миллионы людей своим оптимизмом и несокрушимым духом.

Кстати, Султан на целых 36 см выше самой высокой женщины мира Румейсу Гелги, поэтому по праву считается самым высоким человеком в истории.