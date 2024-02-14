Який зріст має найвищий чоловік на планеті та як він живе, розповідаємо далі.

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Як живе найвищий чоловік на планеті

42-річний чоловік народився з генетичним захворюванням. Його зріст почав стрімко збільшуватися з 10 років через гіперсекрецію гормону росту, що також призвело до проблем зі здоров’ям, зокрема болю в суглобах та деформації кісток.

Вперше Кьосен потрапив на сторінки Книги рекордів Гіннеса у 2009 році: тоді його зріст становив 246,5 см. Фахівці зафіксували й аномальний розмір його рук – 27,5 см від зап’ястя до кінчика середнього пальця.

Через два роки, у 2011-му, Султана знову виміряли й виявилося, що він виріс до 251 см, а довжина його рук збільшилася до 28,5 см. Ці феноменальні показники й досі ніхто не може перевершити.

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І хоч величезний зріст ускладнює рекордсменові повсякденне життя, він не здається і навіть встиг побувати у 120 країнах світу.

Зараз чоловік прилетів до Італії, щоб взяти участь у зйомках популярного шоу. Під час зйомок Кьосен радо спілкувався зі своїми шанувальниками та демонстрував унікальні габарити. Чоловік зізнався, що дуже любить солодке, й з апетитом з’їв перед телевізійними камерами яблуко, яке здавалося мініатюрним на його величезній долоні.

Крім того, Султан неодноразово ставав об’єктом наукових досліджень. Вчені вивчають його стан, щоб краще зрозуміти механізми розвитку гігантизму та супутніх захворювань.

Попри фізичні обмеження, унікальний житель Туреччини продовжує надихати мільйони людей своїм оптимізмом та незламним духом.

До речі, Султан на цілих 36 см вищий за найвищу жінку світу Румейсу Ґелґі, тому по праву вважається найвищою людиною в історії.