Що відомо про "найвищу пару” та їхнє немовля, а також як склалася їхня доля, розповідаємо далі.

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Трагічна історія жінки-велетня та її сина

19 січня 1879 року Анна Бейтс, зріст якої становив 241,3 см, народила хлопчика, який прожив лише 11 годин. Попри своє коротке життя, дитина, яку назвали Бейбом, побила два рекорди, які не вдалося перевершити досі.

Хлопчик був одночасно і найдовшою, і найважчою новонародженою дитиною за всю історію.

Його зріст становив 71,12 см, а вага – 9,98 кг, коли він з’явився на світ у Севільї, штат Огайо, США. До слова, середньостатистична новонароджена дитина чоловічої статі має зріст 48,2-50,8 см і важить 3,3 кг.

Повідомлялося, що коли в Анни відійшли води, вона втратила близько 22 літрів рідини.

Її чоловік Мартін ван Бюрен Бейтс описував їхню дитину як "ідеальну з усіх боків".

Після народження він мав вигляд як звичайна шестимісячна дитина,

– додав тоді молодий тато.

На жаль, це була друга дитина, яку втратила пара. Анна також народила 19 травня 1872 маленьку дівчинку, яка померла під час пологів.

Анна Бейтс була доволі відомою / Фото Guinness World Records

Додамо, що матір Бейба була відомою особистістю свого часу завдяки своїй статній фігурі. Вона народилася 6 серпня 1846 року в сім'ї шотландських іммігрантів у Канаді. На той час повідомлялося, що при народженні вона важила 8 кг.

У зрілому віці жінка досягла зросту 241,3 см, що вище, ніж у найвищої жінки Румейси Гельги (Туреччина), що нині живе, зріст якої становить 215,16 см.

Проте Анна була нижчою за найвищу жінку всіх часів. Китаянка Цзен Цзіньлянь мала зріст 246,3 см.

До чотирьох років зріст Бейтс вже був 137,16 см, а до шести років вона була вищою за свою матір – 165,1 см.

Анна познайомилася зі своїм чоловіком, який був трохи нижчим за неї, 236,22 см, під час їхньої кар'єри в інтермедії.

Жінка навіть працювала зі скандально відомим американським шоуменом Барнумом і жила в Американському музеї Барнума в Нью-Йорку. Вона була всередині музею, коли він був знищений пожежею. Анна була занадто великою, щоб вилізти через вікно, але, на щастя, їй вдалося вибратися звідти живою.

Анна і Мартін прославилися завдяки своєму зросту і зробили кар'єру, подорожуючи з цирковими трупами як самостійно, так і в парі, називаючи себе "найвищою парою з тих, що нині живуть".

Досі вони, як і раніше, утримують рекорд найвищої подружньої пари за всю історію із загальним зростом 477,52 см.