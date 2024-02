Серед них – Мері Вілберн, уроджена Девіс. Її запам'ятали як найстарішу пасажирку легендарного "Титаніка", яка вижила і прожила 75 років після страшної катастрофи. Коли вона ступила на палубу лайнера, то їй було 28 років і 333 дні від народження.

Як жила Мері потрапила на Титанік

Мері Вілберн народилася 17 травня 1883 року. Вона була однією із семи дітей. Своє дитинство та молодість Мері провела у Лондоні. Вона працювала кухаркою у багатих сім'ях, жила разом з батьками, але одного дня вирішила розпочати нове життя у Сполучених Штатах Америки. Вона придбала квиток другого класу на "Титанік", який коштував 13 фунтів стерлінгів і вирушила до Нью-Йорку. Там на неї чекали сестра Аліса та її чоловік. За наявною інформацією, Мері мала квиток під номером 237668.



Лайнер "Титанік" / Фотограф Francis Godolphin Osbourne Stuart

На "Титаніку" Мері ділила каюту та двоярусне ліжко з медсестрою Люсі Рідсдейл, що народилася в Йоркширі. До слова, Рідсдейл також пережила цю трагедію й більше ніколи не поверталася до Англії. Жінки жили у каюті другого класу, що розташовувалися між палубами D і F. За їхніми спогадами, це були комфортабельні кімнати із загальними туалетами. Ті, хто подорожував поодинці, як Мері та Люсі, були об'єднані в пари.

Мері Вілберн, уроджена Девіс

Ніч катастрофи

"Титанік" зіштовхнувся з айсбергом о 23:40 14 квітня. Мері та Люсі почули шум і відразу схопилися. Хоча їм і наказали повернутися до каюти, втім незабаром стюард сказав усім вибігати на палубу. Жінки лише встигли накинути ковдри поверх нічних сорочок та вскочити у якесь взуття. У цьому хаосі Мері та Люсі навіть не встигли схопити рятувальні жилети.

Я боялася. Люди кричали та плакали,

– розповідала потім Мері у кількох інтерв'ю.

Мері вирішила повернутися до каюти, аби взяти рятувальні жилети й ледь встигла дістатися рятувальної шлюпки. Жінка навіть впала за борт, але її швидко врятували й підняли знову на рятувальний човен.

В інших інтерв'ю вона згадувала, що їй довелося тримати на руках двох дітей, але потім їх забрали.

За 2 години 40 хвилин легендарний "Титанік" затонув, а на поверхні води почали з'являтися сотні тіл. Мері пощастило бути однієї із 712 людей, які врятувалися під час страшної катастрофи. До слова, наймолодшій пасажирці, якій вдалося врятуватися, було усього 2 місяці. Її звали Мілвіна Дін.

Життя після "Титаніка"

Після катастрофи у Мері брали чимало інтерв'ю. Так, газеті The Sun of New York жінка розповідала про хоробрість членів екіпажу, які бігали й надавали допомогу жінкам і дітям, аби ті сідали у шлюпки. Вона також поділилася, як на її очах застрелився перший помічник капітана Вільям МакМастер Мердок.

Газета Perth Amboy Evening News писала про Мері наступне:

Вона була непритомною близько двох годин і заявляє, що не пам'ятає, як чула гру оркестру під час аварії "Титаніка". Коли вона отямилася, вона сказала, що жінки сиділи в неї на ногах і майже придавлювали її.

712 пасажирів "Титаніка" врятувало трансатлантичне пасажирське судно "Карпатія", яке єдине прийшло на допомогу через 2 години після того, як лайнер зіткнувся з айсбергом.

Мері оселилася у США й протягом довгих років ділилася історіями про "Титанік". В різних інтерв'ю вона розповідала, як ця трагедія змінила її життя, а також зберігала пам'ять про багатьох загиблих. Згодом Мері одружилася із моряком ВМФ Джоном Вілберном. Її чоловік служив під час Першої світової війни.

Все своє життя Мері прожила у Сіракузах, в штаті Нью-Йорк. Вона мала усього одну дитину та онуків. Останні 8 років Мері провела у геріатричному центрі Лоретто в Сіракузах. Жінка померла у міській лікарні загального профілю у віці 104 роки та 72 дні.