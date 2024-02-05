Придбала старі світлини 66-річна Сандра Пойндекстер – медсестра на пенсії. Вона живе у штаті Вірджинія, пише романи та займається мистецтвом. Жінка постійно відвідує аукціони, адже на них можна виявити чимало неймовірних предметів, які надихають.

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Як вдалося розшукати наречену з портрета

Аукціон відбувся 13 січня 2024 року. Сандра придбала портрети усього за 5 доларів, адже була зачарована їхньою красою. Окрім того, жінка припускала, що вони можуть бути для когось дуже важливими й не помилилася.

Я просто не могла повірити, наскільки вони чудові. Жінка та її сукня були приголомшливими, а фото – зроблені професійно. Я хотіла з'ясувати, як щось таке дорогоцінне може опинитись на аукціоні. Щось підказувало мені, що фото для когось особливі,

– поділилася Сандра.



Портрети, які придбала жінка на аукціоні / Фото Harriet Galbraith

Коли жінка отримала світлини, то побачила на звороті шматок малярської стрічки з іменем "Гаррієт Елізабет Маршалл (Гелбрейт)". Сандра припустила, що це могло бути ім'я нареченої, яка зображена на портретах. Тому вирішила розшукати власницю.



Портрет невідомої нареченої / Фото Harriet Galbraith

Сандра опублікувала свою знахідку на сторінці у фейсбуці й поцікавилася, чи хтось знаю цю жінку. Допис ширився мережею, поки його не побачила 65-річна Донна Рейчард із містечка Лінчбурн. Вона вирішила долучитися до пошуків і впродовж 3 годин шукала родичів невідомої нареченої. Донна зателефонувала 15 людям із цим прізвищем й продовжувала пошук, поки не знайшла сина Гаррієт. Жінка відразу поділилася з Сандрою результатами пошуку.



Ім'я фотографа викарбувано на портреті / Фото Harriet Galbraith

Як виявилося, жінка на світлинах – дійсно Гаррієт Гелбрейт, якій зараз 85 років. Світлини зробили влітку у 1959 році в студії Dior. На жінці була сукня, яку створив Крістіан Діор, а портрет зробив Бредфорд Бакрах – фотограф з Колумбії, який згодом став всесвітньо відомив і знімав багатьох знаменитостей, високопосадовців і навіть президентів США.

Тоді Гаррієт було усього 21 рік й вона не підозрювала, що Бахрах – відомий фотограф. Чи не кожного дня вона проходила повз студію і мріяла, як одного дня в студії Dior жінці також зроблять фото.

Як тільки Гаррієт одружилася зі своїм чоловіком Вільямом, то вони відразу вирушили у студію, аби зробити фото. Жінка зізналася, що вартість фотосесії була настільки високою, що вона ще після того 1,5 року виплачувала рахунок.

Жінка виявилася агенткою ЦРУ

Гаррієт розповіла Сандрі, що разом з чоловіком Вільямом вони були агентами ЦРУ. Вони працювали шпигунами у різних спецопераціях у Марокко, Алжирі та Польщі. Подружжя мало двоє дітей, але, на жаль, одна донька померла у 16 років через менінгіт.



Гаррієт разом зі своїм чоловіком / Фото Harriet Galbraith



Гаррієт та її чоловік Вільям були агентами ЦРУ / Фото Harriet Galbraith

Коли подружжя закінчило працювати у ЦРУ й вийшло на пенсію, то відкрили для себе хобі зі створення картин і стали художниками. На жаль, чоловік Гаррієт помер у 2016 році, тому жінка переїхала до своєї родини, аби не втрачати зв'язок.

За словами жінки, весільні портрети загубилися близько 30 років тому. Гаррієт спочатку їх передала свої матері, яка жила у Лінчберзі, а згодом вони опинилися у її сестри. Коли жінка хотіла отримати портрети назад, то виявилося, що вони десь загубилися.



Гаррієт разом з онуками та сином / Фото Harriet Galbraith

Жінка завжди сподівалася, що портрети все ж вдасться знайти. Вона хотіла подарувати їх своїм онукам, яким зараз 23 та 33 роки. Гаррієт кілька років намагалася знайти весільні світлини, але пошуки не давали результатів. Однак, історія має щасливий кінець і через 30 років неймовірні портрети повернулися до Гаррієт і нагадали їй найщасливіші моменти життя.



Через 30 років Гаррієт знову тримає в руках весільні фото / Фото Harriet Galbraith