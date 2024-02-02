Як вдалося розшукати прикрасу та як сталося так, що жінка її загубила, розповідаємо далі.

До теми Зникла за таємничих обставин: чоловік тримав у дворі статую грецького бога, яку шукали 30 років

Як вдалося знайти каблучку серед гори сміття

У США працівники центру з перероблювання сміття в Південній Кароліні кілька годин копалися у вмісті контейнера, щоб знайти діамантову обручку, загублену мешканкою міста.

Міська влада Грінвілла повідомила, що в неділю, 28 січня, Мелані Гарпер відвідала пункт приймання вторсировини на Резерфорд-роуд, і під час вивантаження сміття в контейнер у неї з пальця зіслизнула обручка з діамантом.

Американка надіслала в міський відділ громадських робіт лист із проханням про допомогу.

Я знаю, що ймовірність того, що каблучку буде знайдено, дуже мала. Але якщо вона буде знайдена в процесі перероблювання сміття, я буду дуже вдячна, якщо хто-небудь зв'яжеться зі мною,

– написала вона.

Як виглядає знайдена прикраса: дивіться фото

Співробітники відділу громадських робіт, приїхавши в понеділок, вирішили перевернути сміттєвий контейнер на землю і перебрати його вміст, щоб спробувати знайти каблучку.

Після кількох годин пошуків Тревіс Голден знайшов золото. Біле золото,

– йдеться в повідомленні.

Жінку викликали в центр, де вона возз'єдналася зі своєю дорогоцінною прикрасою.