Оголилась під час вечірки: все через невдало підібрану сукню

Молода дівчина осоромилась у нічному клубі під час вечірки. Її сукня просто розсипалась на шматки.

Дестіна Кемпбелл напередодні святкування Нового року була змушена повертатись додому напівоголена через порване вбрання. Вона неабияк осоромилась перед сотнями відвідувачів і розповіла про свою невдачу у тіктоці.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Дівчина осоромилась на вечірці через сукню

21-річна дівчина вирішила ретельно підійти до вибору новорічного вбрання. Для цієї події вона спеціально придбала епатажну блискучу сукню в одному з інтернет-магазинів. Вбрання підкреслювало фігуру дівчини і було дещо відвертим, але в ньому Дестіна почувалась чудово та не могла дочекатись, щоб одягти.

Коштувала сукня чимало. Дівчина витратила на неї 100 доларів, але ця ціна зовсім не давала впевненості у якості, адже вона розлетілась на шматки прямо посеред святкування.

Ми пішли в клуб, і через півтори години моя подруга сказала мені "подивись вниз", і я побачила, що мої груди просто були оголені. Тоді я спробувала утримати нижню частину спідниці, але і вона розійшлася. Все розійшлося, я не перебільшую. Моя подруга пішла зі мною з клубу, і я йшла додому майже гола,

– розповідає дівчина.



Дівчина осоромилась на вечірці через сукню / Скриншот з відео

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Після ганебного випадку у клубі Дестіна вирішила звернутись до менеджерів магазину, де купувала сукню, і попросити повернути їй кошти за неякісний товар. Натомість консультанти спромоглись ще додаткового принизити дівчину. Вони сказали, що Дестіна повинна була вибрати більший розмір, а те, що сукня розлетілась на безліч частин під час першого виходу, – це не помилка виробництва.

Це плаття зі стразами, з яким потрібно поводитись обережно, а також воно повинно бути вільного крою, як показано на фотографіях усіх моделей на нашому вебсайті, ми б запропонували вибрати більший розмір,

– відповіли у інтернет-магазині.



Так сукня виглядає на моделі / Фото The Sun

Дестіна була обурена такою реакцією і пригрозила подати у суд, після чого їй все ж пообіцяли повернути кошти.