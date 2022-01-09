Дестіна Кемпбелл напередодні святкування Нового року була змушена повертатись додому напівоголена через порване вбрання. Вона неабияк осоромилась перед сотнями відвідувачів і розповіла про свою невдачу у тіктоці.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Дівчина осоромилась на вечірці через сукню

21-річна дівчина вирішила ретельно підійти до вибору новорічного вбрання. Для цієї події вона спеціально придбала епатажну блискучу сукню в одному з інтернет-магазинів. Вбрання підкреслювало фігуру дівчини і було дещо відвертим, але в ньому Дестіна почувалась чудово та не могла дочекатись, щоб одягти.

Коштувала сукня чимало. Дівчина витратила на неї 100 доларів, але ця ціна зовсім не давала впевненості у якості, адже вона розлетілась на шматки прямо посеред святкування.

Ми пішли в клуб, і через півтори години моя подруга сказала мені "подивись вниз", і я побачила, що мої груди просто були оголені. Тоді я спробувала утримати нижню частину спідниці, але і вона розійшлася. Все розійшлося, я не перебільшую. Моя подруга пішла зі мною з клубу, і я йшла додому майже гола,

– розповідає дівчина.



Дівчина осоромилась на вечірці через сукню / Скриншот з відео

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Після ганебного випадку у клубі Дестіна вирішила звернутись до менеджерів магазину, де купувала сукню, і попросити повернути їй кошти за неякісний товар. Натомість консультанти спромоглись ще додаткового принизити дівчину. Вони сказали, що Дестіна повинна була вибрати більший розмір, а те, що сукня розлетілась на безліч частин під час першого виходу, – це не помилка виробництва.

Це плаття зі стразами, з яким потрібно поводитись обережно, а також воно повинно бути вільного крою, як показано на фотографіях усіх моделей на нашому вебсайті, ми б запропонували вибрати більший розмір,

– відповіли у інтернет-магазині.



Так сукня виглядає на моделі / Фото The Sun

Дестіна була обурена такою реакцією і пригрозила подати у суд, після чого їй все ж пообіцяли повернути кошти.