Дестина Кэмпбелл накануне празднования Нового года была вынуждена возвращаться домой полуобнаженная из-за порванного наряда. Она изрядно оконфузилась перед сотнями посетителей и рассказала о своей неудаче в тиктоке.

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Девушка оконфузилась на вечеринке из-за платья

21-летняя девушка решила тщательно подойти к выбору новогодней одежды. Для этого события она специально приобрела блестящее эпатажное платье в одном из интернет-магазинов. Наряд подчеркивал фигуру девушки и был откровенным, но в нем Дестина чувствовала себя прекрасно и не могла дождаться, чтобы одеть.

Стоило платье немало. Девушка потратила на него 100 долларов, но эта цена совсем не давала уверенности в качестве, ведь оно разлетелось на куски прямо посреди празднования.

Мы пошли в клуб, и через полтора часа моя подруга сказала мне "посмотри вниз", и я увидела, что моя грудь просто была оголена. Тогда я попыталась удержать нижнюю часть юбки, но она разошлась. Все разошлось, я не преувеличиваю. Моя подруга ушла со мной из клуба, и я шла домой почти голая,

– рассказывает девушка.



Девушка оконфузилась на вечеринке из-за платья / Скриншот с видео

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После позорного случая в клубе Дестина решила обратиться к менеджерам магазина, где покупала платье, и попросить вернуть ей деньги за некачественный това. Но консультанты сумели еще и унизить девушку. Они сказали, что Дестина должна была выбрать больший размер, а то, что платье разлетелось на множество частей во время первого выхода , – это не ошибка производства.

Это платье со стразами, с которым нужно вести себя осторожно, а также оно должно быть свободного кроя, как показано на фотографиях всех моделей на нашем вебсайте, мы бы предложили выбрать больший размер,

– ответили в интернет-магазине.



Так платье смотрится на модели / Фото The Sun