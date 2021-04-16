Дівчина може перетворитись на будь-яку зірку за допомогою макіяжу – фото

Візажистка стала знаменита завдяки неймовірним перевтіленням у знаменитостей. Їй під силу стати Леді Гагою, Джоні Деппом чи Джоном Траволтою - дівчину не впізнають друзі і навіть Face ID на власному телефоні!

Британська візажистка на ім'я Лісс вже 6 років професійно займається макіяжем, проте лише нещодавно перетворила це на справжнє мистецтво. Під час локдауну дівчині було так нудно, що вона зважилась на експерименти – і користувачі мережі оцінили її перевтілення, адже на її сторінці в інстаграмі вже понад 25 тисяч підписників.

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Перед тим, як розпочати гримуватись, Лісс детально вивчає не одне фото обраної знаменитості – і лише тоді стає до роботи. Один такий "зірковий" макіяж займає у неї від 4 до 8 годин:

Це займає цілі години, але час летить непомітно, оскільки мені так весело! І з самого початку я робила це лише для розваги, тому мене вразив такий відгук аудиторії на мою роботу,

– зізнається візажистка

З таким лицем її не впізнають навіть друзі, проте їй цього замало. Наскільки дійсно якісним вийшов макіяж, візажистка перевіряє в оригінальний спосіб: "Я знаю, що добре зробила роботу, коли телефон не впізнає моє обличчя і розблокування не спрацьовує".

Одна з улюблених робіт самої Лісс – це перевтілення у Девіда Боуї. Зараз у коментарях до своїх фото вона отримує безліч пропозицій від шанувальників перевтілитись у ту чи іншу зірку. Тож дівчина навіть не збирається зупинятись, а прагне й далі вдосконалювати свої навички.