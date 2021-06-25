Дівчина показала схуднення за пів року у 30-секундому відео: крута трансформація

Всього за пів року тіло може змінитись до невпізнаваності. Американка цілих 6 місяців щодня фотографувалась в одному одязі, щоб наприкінці показати свою трансформацію у короткому ролику.

20-річна Люсі Бергін з містечка Тампа у Флориді вирішила худнути у листопаді минулого року, коли важила 73 кілограми. За 6 місяців дівчині вдалось скинути 13 кілограмів, і весь цей час вона не забувала щодня фотографуватись. Усі знімки вона змонтувала у 30-секундному ролику, щоб показати свій прогрес. Ось що можуть зробити кілька місяців спорту та здорового харчування.

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З чого все почалось

Для Люсі це була далеко не перша спроба схуднути, адже у дитинстві та підлітковому віці вона завжди мала зайву вагу. А через сколіоз та потребу носити бандаж у дитинстві, вона не могла повноцінно займатись вправами. Зрештою, це не пішло їй на користь:

Я навчалась вдома і ніколи не займалась спортом. А їжа перетворилась на нездорову звичку. Коли мені було сумно, я їла,

– згадує дівчина

У 17 років Люсі важила вже 97 кілограмів і зрозуміла, що скоріше за все у неї ожиріння. Тож вона взялась за тренування. А щоб не нашкодити своєму здоров'ю, дівчина пройшла навчання й отримала сертифікат особистого тренера. Зайві кілограми то зникали, то повертались – схуднення все ще було проблемою.

Проте коли минулої осені Люсі побачила щоденники трансформації інших людей у TikTok вона також вирішила спробувати. І це спрацювало! Окрім того, що дівчині нарешті вдалось успішно схуднути, вона ще й стала популярна завдяки своєму відео – воно набрало аж 11 мільйонів переглядів у TikTok

Результати можете побачити тут:

Секрети схуднення

Дівчина також поділилась способами, які допомогли їй поступово і без шкоди для здоров'я скинути вагу.

Зал – не панацея, зосереджуйтесь на харчуванні

Хоч дівчина тренується щодня, проте вона зазначає: вам не вдасться відпрацювати у залі погане харчування. Тому в першу чергу дивіться, що ви кладете у тарілку. Вона намагається уникати цукру, їсти багато білків та вуглеводів.

Не голодуйте

Їсти на 1200 кілокалорій в день – погана ідея. Організм буде в стресі, він не знатиме, коли наступного разу отримає їжу, тому буде навпаки запасати жир, а не спалювати його: "Як не дивно, під час схуднення я їла набагато більше, ніж до того", – каже дівчина.

Знайдіть спорт по душі

Люсі не працювала у ті пів року, тому мала багато часу і могла тренуватись в залі 6 разів на тиждень. Проте кожен повинен працювати у своєму темпі. Вона радить розглядати вправи як, до прикладу, чищення зубів – як обов'язкову звичку, яку ви не можете пропустити.