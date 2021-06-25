20-летняя Люси Бергин из города Тампа во Флориде решила худеть в ноябре прошлого года, когда весила 73 килограмма. За 6 месяцев девушке удалось сбросить 13 килограммов , и все это время она не забывала каждый день фотографироваться. Все снимки она смонтировала в 30-секундном ролике, чтобы показать свой прогресс. Вот что могут сделать несколько месяцев спорта и здорового питания.

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С чего все началось

Для Люси это была далеко не первая попытка похудеть , ведь в детстве и подростковом возрасте она всегда имела лишний вес. А из-за сколиоза и потребности носить бандаж в детстве, она не могла полноценно заниматься упражнениями. Э то не пошло ей на пользу:

Я училась дома и никогда не занималась спортом. А еда превратилась в нездоровую привычку. Когда мне было грустно, я ела,

– вспоминает девушка

В 17 лет Люси весила уже 97 кг и поняла, что скорее всего у нее ожирение. Поэтому она взялась за тренировки. А чтобы не навредить своему здоровью, девушка прошла обучение и получила сертификат личного тренера. Лишние килограммы то исчезали, то возвращались – похудение все еще было проблемой.

Однако когда прошлой осенью Люси увидела дневники трансформации других людей в TikTok, она тоже решила попробовать. И это сработало! Кроме того, что девушке наконец удалось успешно похудеть, она еще и стала популярна благодаря своему видео – оно набрало целых 11 миллионов просмотров в TikTok

Результаты можно посмотреть здесь:

Секреты похудения

Девушка также поделилась способами, которые помогли ей постепенно и без вреда для здоровья сбросить вес.

Зал – не панацея, сосредоточивайтесь на питании

Хотя девушка тренируется ежедневно, однако она отмечает: вам не удастся отработать в зале плохое питание. Поэтому в первую очередь смотрите, что вы кладете в тарелку. Она старается избегать сахара, есть много белков и углеводов.

Не голодайте

Есть на 1200 килокалорий в день – плохая идея . Организм будет в стрессе, он не будет знает, когда в следующий раз получит еду, поэтому будет наоборот запасать жир, а не сжигать его: "Как ни странно, во время похудения я ела намного больше, чем до того" , – говорит девушка.

Найдите спорт по душе