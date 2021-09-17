Дівчина показала божевільні правила, які їй надсилав колишній: про що він просив

Хлопець тіктокерки вимагав від неї виконувати вказівки з його особливого списку. Серед усього, він серйозно забороняв їй вдягати короткі топи до коледжу.

Такі химерні правила дівчині на ім'я Керолін надсилав колишній хлопець, коли вона вступила до коледжу. Вона жартує, що якби виконувала всі його вказівки, то ніколи б не знала справжнього студентського життя.

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Про дивний список правил вона розповіла у першому відео на своїй сторінці у тікток. Через ці 11 вимог вона визнала, що її тодішній хлопець чинив на неї емоційний тиск, ображав і постійно хотів її контролювати: "Я просто хочу сказати, що поведінка – абсолютно точно вважається аб'юзом".

Хлопець надіслав їй список в одному із месенджерів, підписавши його як: "Правила для Керолін", попросив звернути на них увагу, і у першому ж пункті – "Не ігноруй мене, коли прочитаєш ці правила".

Які правила він їй написав

Далі хлопець показав, що хоче завжди знати, де дівчина перебуває. Він наказав ніколи не вимикати Life360, Find My Phone або Snap Location – американські додатки для відстеження геолокації.

Окрім місцеперебування хлопець хотів контролювати навіть одяг Керолін: "Затверджуй усі наряди, які ти вдягаєш, коли йдеш до мене чи до моєї мами", а також – не носити коротких топів чи обтягуючого одягу, ні в якому разі не позичати одяг в інших хлопців, а також – ніколи не знімати каблучку, яку він їй подарував.

Хлопець заборонив дівчині знімати каблучку, яку він їй подарував / Фото Pexels

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Обмеження стосувались і її спілкування з іншими людьми. До прикладу, в коледжі він заборонив їй не тільки вітатись за руку чи обійматись з іншими хлопцями, а й підходити до будь-кого чоловічої статі ближче, ніж на 7,5 метрів. Як вона повинна була вимірювати цю відстань, не вказано.

Щодо дозвілля Керолайн хлопець теж мав свою думку. Він не дозволяв їй відвідувати будь-які вечірки та, звісно, вживати алкоголь. А бути вдома дівчина мала б максимум до 9 години вечора, на підтвердження цьому вона повинна була подзвонити йому по відео.

Якою була реакція дівчини

Керолін пояснила, що після цього у неї відкрились очі на їх травматичні стосунки: "Для себе я зрозуміла, що зараз не хочу більше бути в стосунках. І я це дуже чітко дала зрозуміти". Вона також закликала користувачів у подібних випадках завжди звертатись по допомогу, адже подібні "списки правил" – по-справжньому образливі, і ніхто не заслуговує таке терпіти.

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Відео з такими божевільними правилами подивились понад 3,3 мільйона користувачів. У коментарях більшість з них були просто обурені поведінкою хлопця і раділи за Керолін, яка знайшла у собі сили вибратись із цих стосунків: