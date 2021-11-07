Дівчина показала обличчя до та після макіяжу: її просто не впізнати

Мешканка Північної Ірландії підкорює тікток своїм вмінням робити макіяж. Вона настільки ефектно перевтілює себе, що здається, ніби це дві зовсім різних людини.

Важко повірити, але це справді одна й та сама дівчина. К’яра Оуенс частенько тішить людей у тіктоці такими цікавими перевтіленнями. Одне з нещодавніх відео блогерки переглянули понад 800 тисяч разів!

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Кумедно, але деякі підписники вже просять її робити контент на іншу тематику, адже дівчина справді захопилася такими роликами. Утім, багато людей все ще вражені від таких несподіваних перевтілень.

На початку відео можемо побачити К’яру повністю без макіяжу. Щоб підкреслити різницю, дівчина ще й була у домашньому одязі та окулярах. Погодьтесь, повсякденний домашній образ – це теж красиво!

Блогерка без макіяжу / Скриншот тікток ciaraowens25

Через кілька секунд К’яра повністю перевтілюється. Тут просто все: і вечірня сукня, і "агресивний" макіяж зі smoky eyes, і глибоке декольте, і розпущене волосся. Порівняйте ці два фото!

Блогерка з макіяжем / Скриншот тікток ciaraowens25

Все перевтілення можете переглянути нижче

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Багато людей були просто шоковані від настільки несподіваного перевтілення. Дівчина наочно показує, як макіяж може повністю змінити зовнішність: